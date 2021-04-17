عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيرمين الفقي تتألق من أحدث ظهور .. ومتابعوها: قمر

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها من كواليس تصوير أحد أعمالها الرمضانية، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ونالت صورة نرمين الفقي إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى “قمر، دورك فى ضل راجل تحفة”.

 

اقرأ أيضا:
شاهد.. أحدث ظهور لـ نرمين الفقي مع ياسر جلال من كواليس ضل راجل
 

وينتمي مسلسل ضل راجل، إلى فئة الدراما الشعبية، ويناقش مشكلات الحارة المصرية، وتدور أحداثه في منطقة شعبية حول رب أسرة يعمل مدرس وسائق تاكسي، تتعرض ابنته لحادث اعتداء، ويواجه نظرات وانتقادات الجيران والمحيطين به.

 

مسلسل ضل راجل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف أحمد عبد الفتاح الذي كتب من قبل العديد من الأعمال الناجحة منها الأخ الكبير وضربة معلم، والمخرج أحمد صالح الذي كان آخر أعماله ليالينا 80 في رمضان الماضي.

 

مسلسل ضل راجل يشارك في بطولته كل من نيرمين الفقي، محمود عبد المغني، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، محمد عادل ميدو، رنا رئيس، نور اللبنانية، عصام السقا، نهاد نور، إيهاب فهمي، مجدي فكري، محمد على رزق، محمد يسري، أميرة العايدي، علاء عرفة.


كما تشارك الفنانة نرمين الفقي ، في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن .

 

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

مسلسل ضل راجل نرمين الفقي انستجرام بيومي فؤاد رمضان الفنانة نرمين الفقى نيرمين الفقي

موضوعات متعلقة

لماذا سجد ياسر جلال في لوكيشن مسلسل ضل راجل بعد عرضه؟

بالجلباب .. نرمين الفقي تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها

نجمة رمضان .. نرمين الفقى توجه رسالة لـ شيريهان

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل ضل راجل

ترشيحاتنا

تزامنا مع تطبيق المواعيد الصيفية.. غرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

أمير كرارة لـ صدى البلد: تسريب نهاية مسلسل نسل الأغراب "فشنك"

إبراهيم عبد الله : أخفيت عقد تمديد مصطفى محمد مع الزمالك لهذا السبب

إبراهيم عبد الله : لا أبحث عن بطولة زائفة ومجلس الزمالك يرفض استقالتى

ملكة بريطانيا وحيدة أثناء تشييع جثمان زوجها الأمير فيليب

الزمالك : لو الأهلي طلب شراء زيزو سنناقش العرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة : ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا في رمضان

وفاة المستشار هشام البسطويسي مرشح الرئاسة الأسبق

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

بالراحة عليه ده طفل.. مفاجأة في تحقيقات واقعة الاعتداء على الأطقم الطبية بـ التل الكبير

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

حريق هائل في مسكن معيدة بجامعة الزقازيق ينهي حياتها ..والجامعة تنعيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ