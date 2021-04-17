تعرف علي أرخص 5 سيارات في الإمارات لـ موديلات 2021| صور

يبحث الكثير من محبي عالم المحركات عن سيارة تلبي الكثير من احتياجاتهم، إلى جانب التصميم الهيكلي أو فئة السيارة، بالاضافة إلى الكماليات الداخلية و الخارجية وعناصر الأمان، بينما يشكل عامل السعر أهمية كبيرة داخل معادلة اقتناء السيارات الجديدة حيث تختلف الميزانية الشرائية من شخص إلى آخر ومن هنا تأتي تفاصيل هذا الموضوع.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأرخص 5 سيارات داخل دولة الامارات لـ موديلات 2021.

1 – كيا بيكانتو موديل 2021

تحتوي السيارة على محرك 4 سلندر، سعة 1200 سي سي ، بقوة 84 حصان، و 122 نيوتن/متر من عوم الدوران، متصل بناقل حركة أوتومايتيك ، و يمكنها التسارع من 0 لـ100 كم، خلال فترة زمنية تقدر بـ 13.7 ثانية، كما جاءت بنسبة طول بلغت 3595، و بعرض 1595 مم، و بارتفاع بلغ 1495، مع مساحة تخزين تسع 255 لتر.

و يبلغ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2021 داخل دولة الإمارات بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASE 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 43 الف درهم.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TOP 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 49.900 درهم.

2 – شيفروليه سبارك موديل 2021

زودت شيفروليه سبارك موديل 2021 بمحرك سعة 1400 سي سي، بقوة 98 حصان، و 127 نويتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، معغ سرعة قصوى تبلغ 170 كم/ساعة، و بهذا القدرات الفنية تتسارع السيارة من النقطة 0 حتى تصل إلى 100 كم خلال فترة زمنية قدرها 12 ثانية.

و يبلغ سعر شيفروليه سبارك موديل 2021 بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LS 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 36.910 درهم.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LT 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 45.120 درهم.

3 – جيلي امجراند 7 موديل 2021

تنتمي جيلي امجراند 7 موديل 2021 إلى فئة السيدان، بينما زودت بمحرك سعة 1800 سي سي، كما دعمت بحزمة من وسائل الامن و الحماية و التي تتمثل فر منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

و تقدم جيلي امجراند 7 موديل 2021 عبر فئة واحدة من التجهيزات و بقيمة قدرها 49 ألف درهم.

4 – ام جي 5 موديل 2021

تستمد ام جي 5 موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 120 حصان، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تأتي عبر 3 فئات تنوعت من حيث التجهيزات الداخلية و التي شملت، مستشعرات ركن، و كاميرا خلفية، مع مقود حركة متعدد المهام، و فتحة سقف كهربائية.

و يبلغ سعر السيارة ام جي 5 موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل STD 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 42 ألف درهم.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COM 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 46.200 درهم.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUX 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 58.800 درهم.

5 – شيري اريزو 5 موديل 2021

حصلت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصان، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، يجعلها تنطلق من 0 لـ100 خلال فترة زمنية قدرها 11.5 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2021 بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 39.795 درهم.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 46.500 درهم.