بالسعر و المواصفات .. أشهر سيارات جيلي الصينية تبدأ من 189 ألف جنيه | صور

تبدأ من 189 ألف جنيه..أشهر سيارات جيلي الصينية

تسعى العديد من علامات السيارات خاصةً الصينية لاثبات جدارتها داخل السوق المصرى، الى يوفر فرصة كبيرة للإنتشار بفضل شريحة مستهلكيه الكبيرة، وهو ما سعت له علامة جيلي الصينية التى لاقت بعض اصداراتها رواجاً بشكل ملحوظ فى فى الشوارع.

يقدم موقع صدى البلد الإخباري فى إطار ذلك، مواصفات و أسعار أكثر سيارات جيلي الصينية شهرة داخل السوق المصرى.

1 ـ جيلي ام جراندX7

حصلت سيارة جيلي إمجراند Emgrand X7 موديل 2021 الرياضية متعددة الإستخدامات SUV على محرك تيربو جديد سعة 1,4 لتر من 4 إسطوانات ويمكنه انتاج قوة قدرها 133 حصان وعزم 215 نيوتن.متر عند 2000 دورة فى الدقيقة وهو مرتبط بصندوق تروس أوتوماتيكي CVT، وآخر يدوي بـ8 سرعات أمامية.

وتحتوى السيارة على عدة أنظمة لكشف النقط العمياء و نظام المساعده على الركن الآلي ونظام فرامل آلية عند اكتشاف المطبات الصناعية مع شاشة 7 بوصة في لوحة القيادة فرامل كهربائية وزودت باختيار وضعيات القيادة ما بين راحة ورياضي وصديق البيئة، تتميز السيارة بفتحة سقف بانورامه وزر لتشغيل المرحك ونظام الرؤية المحيطية 360 درجة من 4 كاميرات ونظام ترفيه بشاشة 10.25 بوصة ومصابيح نهارية ليد في الأمام.



وطراز جيلي امجراند X7 الذي تتوفر منه فئة وحيدة هي فئة أوتوماتيك تيربو 2021 العاملة بمحرك بقوة 1300 سي سي تيربو، وطرحت بـ 309 ألف جنيه.



2 ـ جيلي امبريال

تنتمى السيارة امبريال لفئة السيارات السيدان، المزودة بمرحك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 102 حصان، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، وتعتمد على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 12.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.2 لنر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زودت سيارات جيلي امبريال بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل ESP، وتحتوى على جنوط رياضية 16 بوصة، وفوانيس ضباب خلفية معإضاءة المصابيح الأمامية LED، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية.

استقرت أسعار سيارات جيلي امبريال فى السوق المصرى عند مستوى 276 ألف جنيه خلال الأشهر الحالية.

3 ـ جيلي امجراند 7

تستخدم سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2021 محرك مكون 4 أسطوانات بسعة 1,5 لتر قادر علي اخراج قوة قدرها 110 حصان وعزم دوران 141 نيوتن متر، وتتوافر السيارة بخيارين من ناقل الحركة الأول يديوي من 5 سرعات والثاني أوتوماتيك كلاهما دفع أمامي للعجلات، والسيارة لها القدرة علي التسارع من السكون الي سرعة 100 كم \ساعة في خلال 11 ثانية.

تحتوي علي العديد من التجهيزات الداخلية والخارجية لأن تزيد من قوي منافستها في الأسواق بها أضواء أمامية وخلفية من النوع الهالوجين وكشفات ضباب امامية، وزودت بمراءة جانبية بها اشارات لأن تعمل عند دروان السيارة، وتاتى بجنوط رياضية بقياس 15 بوصة، وتحكم كامل في الزجاج الجانبي كهربائياً لأن يتم التسهيل علي السائق اثناء الفتح والغلق.

ويتراوح سعر جيلي امجراند 7 مانيوال / GLS NEW SHAPE 2021 بسعة محرك 1500 CC بسعر 189,000 جنيه