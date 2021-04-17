حسام موافي يحذر من الانفعال بشكل مبالغ فيه .. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من الانفعال بشكل مبالغ فيه لأن الجهاز العصبي الذاتي المسؤول عن انقباض الشرايين سوف يعمل على ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير.



وقال حسام موافي في برنامج " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الجهاز العصبي نوعين الأول جهاز عصبي ذاتي والثاني جهاز عصبي إرادي، والجهاز العصبي الذاتي يعمل من تلقاء نفسه ".

وتابع حسام موافي :" الجهاز العصبي الذاتي قد يقوم بتوسعة الشرايين مما يجعل الفرد يشعر بسخونة الأطراف والبعض يشعر برودة الأطراف بسبب انقباض الشرايين ".

وأكمل حسام موافي : "مريض الأنيميا شرايينه واسعة ويديه ساخنة ودافئة معظم الوقت، والبعض قد يعتقد أن هذا الشخص صحته جيدة ولكنه مريض ".



