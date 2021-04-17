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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

صور الأقمار الصناعية
صور الأقمار الصناعية للطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد سوف تشهد موجة شديد الحرارة خلال الـ 48 ساعة القادمة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تتجاوز معدلات الحرارة الـ 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والسواحل ومحافظات الصعيد.

 

وفقا لصور الخرائط والأقمار الصناعية، لتوزيعات الطقس، رصدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشاطا لمنخفض السودان الموسمي لأول مرة خلال فصل الربيع، يتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة علي جنوب البلاد بشكل خاص ليسود طقس شديد الحرارة.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن منخفض السودان الموسمي، سوف يتسبب في كميات من الرطوبة الاستوائية في الطبقة البنائية للسحب بنحو 700 ملي بار، حيث يبدأ تكاثر السحب بشكل كبير علي جنوب الصعيد خلال الفترة القادمة، وتبقى هناك فرص ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على جنوب البلاد غدا الأحد، وتزداد فرص الأمطار علي جنوب البلاد بعد غداً الاثنين، خاصة شرق المجري الملاحي وسلاسل جبال البحر الاحمر .

 

وفقا لبيان هيئة الأرصاد، إنه وصولا إلى منتصف الأسبوع، تحديداً يوم الثلاثاء، المقبل، سوف تعاود درجات الحرارة في الانخفاض مجددا بشكل ملحوظ على كافة أنحاء الجمهورية، وتزداد فرص الأمطار بشكل أكبر علي مناطق من جنوب البلاد، ولكن تبقي في مجملها خفيفة بسبب الرطوبة السطحية ضعيفة ولكن ارتفاع درجات الحرارة يعمل علي تكثف السحب.

 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس هذا الأسبوع، باعتباره سيشهد تغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، حيث يشهد أول الأسبوع ارتفاع كبير في الحرارة يتجاوز 40 درجة مئوية، ومع منتصف الأسبوع يعود الانخفاض مجدداً بشكل ملحوظ بنحو 12 درجة مئوية لتنخفض المعدلات تحت 30 درجة مئوية.

 

 

 

هيئة الأرصاد الجوية الاحوال الجوية درجات الحرارة

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