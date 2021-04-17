أحمد بلال يحكي لأول مرة تفاصيل خناقته مع حسام البدري .. "الراجل ده كان هيضيع مستقبلي"

قال اللاعب أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق، "إنني كان بيني وبين حسام البدري خلاف ولم يكن ينزلني إلى الملعب رغم إنني كنت كابتن فريق وكابتن الفريق يعني إنني يجب أن أتسم بالهدوء حتى لا يحدث خلل في الفريق وبالتالي التزمت الصمت".

وأوضح أحمد بلال، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، المُذاع علي قناه "القاهرة والناس"، أن بعد 3 مباريات لم اعلب بهم دخلت علي الكابتن حسام البدري غرفة الملابس ووضعت يدي علي كتفة وسألته لماذا لم أعلب في المباريات السابقة وكان لدي شعور أن الراجل ده " هيضيع مستقبلي “ وكانت في غاية العصبية ولا أرى شيئا من العصبية”.

وتابع أحمد بلال : سألت حسام البدري إن كان بداخله شيء تجاهي أم لا حتى أستطيع أن أستمر في اللعب في الفريق وبعدها " سأبني ومشي " وبالتالي قلت له أرجوك رد عليا وفي اليوم الثاني وجدت انه خصم مني 100 ألف جنيه وبالتالي ناقشته واليوم الثاني مشيت من النادي الأهلي .