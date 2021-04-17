أزهري: الصيام ليس حجة للتجاوز في شأن الآخرين.. فيديو

والكاظمين الغيظ

قال الشيخ خليل، أمين، إن الطعام والشراب في غير رمضان حلال، فلما أتى رمضان صار الحلال في غيره محرما فيه.

وأضاف خليل، في حلقته مع موقع صدى البلد، أن العلماء قالوا إن المحرم في غير رمضان يصير أشد حرمة في رمضان، فالسب والستم مثلا فعل محرم، فمن باب أولى أنه يكون أشد حرمة في رمضان.

وتابع: نجد أشخاص يتحججون بالصيام ويبررون الشتم والسب في نهار رمضان، منوها أنه يجب على الإنسان الصائم أن يستحضر رقابة الله له فلا يسب ولا يشتم.

وأشار إلى أنه لابد أن نقابل الإساءة بالحسنى، لقوله تعالى "لَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".