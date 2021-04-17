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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالناصر زيدان: مي حلمي مشروع مذيعة محترمة بس تسيب محمد رشاد في حاله

عبدالناصر زيدان
عبدالناصر زيدان

قال الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن مي حلمي مشروع مذيعة محترمة، لكنه حزين للغاية بسبب المشكلات الكبيرة مع طليقها محمد رشاد، مطالبا إياها بأن تلتزم الصمت.


وأضاف زيدان خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور": "الزمي الصمت، فهو من ذهب".


وأعرب عن حزنه بسبب تطاول مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق على والده: "والدي كان لا يمشي إلا في فض المنازعات والمصالحة بين العائلات، وبالتالي لم يكن يجب على أي شخص أن يهينه .. لو كان حي وسمع جزء مما قاله هذا البني آدم كان جابه في شوال".


وفي وقت سابق، كشفت بسمة وهبة صورة من كواليس برنامجها الرمضاني "العرافة"، حيث ظهرت بسمة في الصورة مرتدية فستانًا بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج، وكتبت عليها: "انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور".


ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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