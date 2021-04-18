تعرف على آخر المنح والبعثات التي تقدمها «التعليم العالي» خارج مصر

أعلنت إدارة البعثات بـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديم الحكومة الإندونيسية منحا دراسية للدراسة بالجامعات الإندونيسية المرموقة، وذلك فى إطار تقوية العلاقات الثقافية بين البلدين.



وأوضحت إدارة البعثات أنه لمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الموقع الإلكترونى الموضح، وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

https://becas-sin-fronteras.com/otras/becas-en-egipto/

https://becas-sin-fronteras.com/becas-para-estudiar-en-africa/

https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-knb-gobierno-de-indonesia-a0326/

وأفادت البعثة الدبلوماسية فى جنيف عن منح Eugen Ionesco للدكتوراه وما بعد الدكتوراه التى تقدمها الحكومة الرومانية للدول الأعضاء فى المجموعة الفرانكفونية فى جنيف.

كما يمكن الراغبين فى الاطلاع على تفاصيل البرنامج وطريقه التقديم وكذا الحصول على استمارة الترشيح خلال الموقع الإلكتروني الموضح بعد :ـhttps://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-appel-candidature-2021

وفي سياق متصل أفاد المكتب الثقافى المصرى ببكين بأن جامعة القوميات والتى تعد من أكبر الصروح العلمية بالصين أعلنت عن فتح باب التقدم للمنح المقدمة لديها لعام 2021 على النحو التالى:

- منحة دراسية للحصول على درجة البكالوريوس مدة الدراسة 4 سنوات بمصروفات معيشة شهرى 2500 يوان شهريًا.

- منحة دراسية للحصول على درجة الماجستير مدة الدراسة 2-3 سنوات بمصروفات معيشة شهرى 3000 يوان شهريًا.

- منحة دراسية للحصول على درجة الدكتوراه مدة الدراسة 4 سنوات بمصروفات معيشة شهرى 3500 يوان شهريًا.

واوضح أن هذه المنحة تغطى المصروفات الدراسية ، والإقامة، والتأمين الصحى، ومرتب شهرى وفقًا لنوع الدراسة، علمًا بان الدراسة باللغة الصينية.