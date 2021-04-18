مسلسل كله بالحب الحلقة 6 .. طعن شربيني بالمطواه

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل كله بالحب العديد من الأحداث المشوقة بين كل من المحامي صبحي ودهب وشربيني وتمارا.

قام المحامي صبحي، الذي يلعب دوره الفنان سامر المصري، بتقسيم الأموال بينه وبين دهب “زينة" وبين شربيني “يوسف عثمان”.

ومن ثم يذهب شربيني، لمقابلة تمارا واثناء حديثهما يقوم شاب بضرب شربيني “يوسف عثمان” بالمطواه وضرب تمارا وسرقة شنطة الأموال منهما.

مسلسل “كله بالحب" بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض مسلسل "كله بالحب" على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.