رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يبحث الاستعدادات لـ امتحانات إبريل

عقد الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وعبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، اجتماعا موسعا مع مديرى المراحل التعليمية، بحضور مدير إدارة الامتحانات، ومدير إدارة جودة التعليم، ومسؤول التوجيه الفنى؛ وذلك لبحث الاستعدادات لامتحانات شهر إبريل؛ والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل ٢٤ إبريل ٢٠٢١م.

وشدد الهواري على ضرورة الالتزام بكافة تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات، كما تم مناقشة أهمية مراجعة الامتحانات ومطابقتها للمناهج المقررة لشهر إبريل والالتزام بضوابط الورقة الامتحانية، وأن تكون الأسئلة واضحة ومباشرة ومن المنهج المقرر وفى مستوى الطالب المتوسط ومراجعة الامتحانات جيدا فنيا ولغويا وتحرى الدقة فى التصحيح وإعطاء كل طالب حقه.

كما أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، على ضرورة تواجد الموجه يوم الامتحان قبل بدء الامتحان بوقت كاف، وحتى نهاية يوم الامتحان لمواجهة أى عقبة ومحاسبة أى مقصر.