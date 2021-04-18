خبراء التحكيم يدعمون طاقم حكام مباراة قمة الأهلي والزمالك .. فيديو

حرص رموز التحكيم على الدعم الكامل لطاقم التحكيم الذى سيدير مباراة الأهلي والزمالك اليوم الاحد فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدورى الممتاز

جاء على رأس رموز التحكيم جمال الغندور ووجيه أحمد وياسر عبد الرؤوف وسمير عثمان ورضا البلتاجى وفهيم عمر وناصر عباس وعصام عبد الفتاح.

ووجه رموز التحكيم كلمة للطاقم المصرى الذى يدير القمة وأكدوا خلال الفيديو الذى تم نشره على الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة ثقتهم فى الحكام المصريين ودعمهم الكامل للطاقم بقيادة الدولى محمود البنا.



وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي غدا المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:



محمود البنا "حكم ساحة"

محمود ابو الرجال "مساعد حكم"

أحمد توفيق طلب "مساعد حكم"

محمد معروف "حكم رابع"

محمد عادل "حكم فيديو"

محمود عاشور "حكم مساعد فيديو"