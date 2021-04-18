عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جلسة عاصفة بين اتحاد الكرة وشركة الـ var.. الثلاثاء

صدى البلد

يعقد مسؤولوا اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة جلسة مع الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف تقنية الفيديو بعد غد الثلاثاء.

 

وينتظر مسؤولو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة الانتهاء من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الأحد من أجل الترتيب لجلسة مسؤلى الشركة المسؤلة عن تقنية الفيديو المنتظر قدومهم من الإمارات خلال الساعات المقبلة من أجل حسم ملف تقنية الفيديو.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إنه كان محددا عقد جلسة خلال الأيام الماضية من اجل حسم الأمور، وعقد جلسة بين مسئولى الجبلاية والشركة الإسبانية منها الوفاء بالوعود لإنهاء جميع أزمات تفادى أخطاء تقنية الفيديو.

 

وأشار إلى أن الامور تتجه نحو فسخ العقد مع الشركة الإسبانية المسئولة عن ملف تقنية الفيديو المعروفة بـ var وتغييرها بإحدى الشركات العالمية على رأس أولوياته.

 

وأضاف:  المهلة المحددة سلفا لمدة 3 شهور من أجل الانتهاء من جميع الأخطاء الصادرة فى مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية انتهت دون وفاء الشركة الإسبانية المسئولة عن تقنية الفيديو المعروفة بـ var بوعودها سوف يتم فسخ التعاقد معها".

 

وشدد المصدر على وجود أزمة بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية فى الوقت الراهن بعد عدم توفير الأخيرة معدات المعسكر التدريبي السومليتر الذى كان مقررا إقامته خلال فترة التوقف الدولية بداية من ٢٠ إلى نهاية مارس الماضى.
 

 

 

 

 

 

 

الأهلى اتحاد الكرة الزمالك الدوري الأهلي والزمالك اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة الجبلاية var الامارات الدوري الممتاز الشركة الإسبانية تقنية الفيديو اللجنة الثلاثية

ترشيحاتنا

مصدر بالسكة الحديد: إصلاح عطل قطار بني سويف لم يتجاوز ساعة

هل يمكن هبة ثواب قراءة القرآن لشخصين؟ "الإفتاء" توضح

غيابه هيأثر جامد|توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والزمالك اليوم|فيديو

أحمد مجاهد: الحكم المصري سيدير لقاءات القمة طول ما أنا موجود

الزمالك كامل العدد.. حتحوت يعلن التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي والزمالك

لحظة القبض على قنصل أوكرانيا في روسيا بتهمة التجسس.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

السواق رفض| وزير النقل يكشف مفاجأة في حادث أتوبيس أسيوط المتفحّم..فيديو

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

من السرعة الزائدة| اصطدام سيارة بها 4 شباب بالرصيف في الدقي.. فيديو

نادية مصطفى ترد على رامز جلال بعد سخريته من زوجها أركان فؤاد

اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ