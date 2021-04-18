جلسة عاصفة بين اتحاد الكرة وشركة الـ var.. الثلاثاء

يعقد مسؤولوا اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة جلسة مع الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف تقنية الفيديو بعد غد الثلاثاء.

وينتظر مسؤولو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة الانتهاء من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الأحد من أجل الترتيب لجلسة مسؤلى الشركة المسؤلة عن تقنية الفيديو المنتظر قدومهم من الإمارات خلال الساعات المقبلة من أجل حسم ملف تقنية الفيديو.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إنه كان محددا عقد جلسة خلال الأيام الماضية من اجل حسم الأمور، وعقد جلسة بين مسئولى الجبلاية والشركة الإسبانية منها الوفاء بالوعود لإنهاء جميع أزمات تفادى أخطاء تقنية الفيديو.

وأشار إلى أن الامور تتجه نحو فسخ العقد مع الشركة الإسبانية المسئولة عن ملف تقنية الفيديو المعروفة بـ var وتغييرها بإحدى الشركات العالمية على رأس أولوياته.

وأضاف: المهلة المحددة سلفا لمدة 3 شهور من أجل الانتهاء من جميع الأخطاء الصادرة فى مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية انتهت دون وفاء الشركة الإسبانية المسئولة عن تقنية الفيديو المعروفة بـ var بوعودها سوف يتم فسخ التعاقد معها".

وشدد المصدر على وجود أزمة بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية فى الوقت الراهن بعد عدم توفير الأخيرة معدات المعسكر التدريبي السومليتر الذى كان مقررا إقامته خلال فترة التوقف الدولية بداية من ٢٠ إلى نهاية مارس الماضى.

