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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتائج أولية.. تقدم ديبي في إنتخابات رئاسة تشاد وأمريكا تأمر دبلوماسيها بمغادرة البلاد

تقدم إدريس ديبي في
تقدم إدريس ديبي في انتخابات رئاسة تشاد

كشفت نتائج أولية نشرتها مفوضية الانتخابات في تشاد، أن الرئيس إدريس ديبي يحقق تقدماً كبيراً في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم 11 أبريل، ما يقربه من تمديد حكمه المستمر منذ 3 عقود.

وبحسب المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات فإن ديبي فاز بالأغلبية في 50 من بين 51 منطقة أعلنت نتائجها حتى الآن مشيرة إلى بقاء 61 منطقة أخرى، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.

ويعد ديبي صاحب الـ68 عاماً أحد أطول الزعماء حكماً في إفريقيا، وهو حليف للقوى الغربية في القتال ضد المتشددين في غرب ووسط القارة.

واعتمد الرئيس التشادي على إحكام قبضته على مؤسسات الدولة وأحد أقوى الجيوش في المنطقة للاحتفاظ بالسلطة، كما أكد مؤخراً أنه يعلم أنه سيفوز مجدداً "كما فعلت طوال الثلاثين عاماً الماضية".

في سياق آخر، طالبت الخارجية الأمريكية دبلوماسييها غير الأساسيين في سفارتها بتشاد إلى مغادرة البلاد تحسبا لهجمات محتملة.

وقالت الوزارة الأمريكية محذرة رعاياها إن جماعات مسلحة مناهضة للحكومة تحرت من شمال تشاد نحو العاصمة نجامينا، ما ينذر باحتمال اندلاع العنف في المدينة، ولذلك أصدرت أمرا لدبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة تشاد في أسرع وقت.

كما حذرت السفارة الأمريكية في تشاد من خطر اندلاع مواجهات بين مجموعات مسلحة غير حكومية والجيش التشادي، مشيرة إلى احتمالية قطع الاتصالات والإنترنت في البلاد.

تشاد إدريس ديبي اخبار العالم الولايات المتحدة أمريكا انتخابات تشاد

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