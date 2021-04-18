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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة الشيوخ : جيش مصر الأخضر نجح فى مواجهة فيروس كورونا بتحقيق الاكتفاء الذاتي

الزراعة
الزراعة

أعلن المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ اتفاقه التام مع تصريحات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التى أكد فيها أن القطاع الزراعي المصري في غاية القوة والثبات، وأن القطاع الزراعي أثبت قدرته على مواجهة جائحة كورونا وصادراتنا لم تتأثر وأن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بثبات نحو اقتصاد قوي ومتماسك وأن كبار دول العالم في جائحة كورونا لم تستطيع تدبير الغذاء لسكانها وفي مصر الأمر مختلف، وأن الدولة تحت قيادة السيسي وفرت كل ما يحتاجه الشعب المصري واستطعنا التصدير للخارج، والقطاع الزراعي المصري واعد ولا يتأثر بالصدمات وأدعو الاستثمار فيه 

 

وقال " الجبلى " فى بيان له أصدره اليوم، إن هذه التصريحات لوزير الزراعة واستصلاح الاراضى هى واقع حقيقى شهدته مصر فى قطاع الزراعة الذى يعتبر العمود الفقرى للاقتصاد المصرى مؤكداً ان المزارع المصرى لم ينجح فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من معظم المحاصيل والمنتجات الزراعية ولكن نجح جيش مصر الأخضر فى الحقول المصرية فى تحقيق هدفين فى غاية الاهمية الأول زيادات كبيرة فى الصادرات من المحاصيل الزراعية والهدف الثانى تحقيق الاستقرار الحقيقى فى اسعار غالبية المحاصيل الزراعية بصفة عامة والخضروات والفواكه بصفة خاصة بفضل الزيادات الكبيرة فى المعروض من المنتجات والمحاصيل الزراعية

 

 ووجه المهندس عبد السلام الجبلى التحية والتقدير لجميع المزارعين المصريين داخل جميع الاراضى الزراعية القديمة والحديثة مطالباً من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمزارعين وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى قد أكد فى تصريحاته ايضاً أن التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وزراعة الصحراء تكلف الدولة مليارات، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس تقوم على التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وتعتمد على المياه الجوفية، والمعدلة الإنتاجية كبيرة.

رئيس لجنة الزراعة مجلس الشيوخ القطاع الزراعى جائحة كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثمار

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