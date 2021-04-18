كيف تحول هاتف آيفون إلى ماسح ضوئي للأوراق الهامة؟

زودت شركة آبل Apple، هاتف آيفون الخاصة بها بالعديد من الميزات والحيل الخفية، والتي لا يعلم بوجودها الملايين من عشاق سلسلة الهواتف الشهيرة حول العالم، من بينها ميزة لمسح المستندات ضوئيا.

وبحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني، من أحدث الميزات المخفية داخل أجهزة آيفون، هو ماسح للمستندات الضوئي داخل تطبيق Notes، إلى جانب نوع آخر من الماسحات الضوئية، مخصصة لرموز QR، وهي أفضل من تلك المضمنة في تطبيق الكاميرا.

ولمسح رموز QR باستخدام الاختصار الموجود في مركز التحكم، يمكنك بسهولة فتح تطبيق الكاميرا الخاص بهاتفك الآيفون، وقم بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا من خلال توجيه عدسة الكاميرا نحو الرمز.

وبطريقة أخرى، يمكنك استخدام تطبيق Code Scanner، المخصص لمسح المستندات ضوئيا، والذي يقدم إليك المزيد من المعلومات حول الرمز الممسوح، حيث يوضح لك تطبيق كود سكانر ما يوجد داخل رمز الاستجابة السريعة الذي قمت بمسحه باستخدام هاتفك.

ولسوء الحظ، لا يمكنك العثور على تطبيق Code Scanner على شاشة هاتفك الرئيسية، كما لن تتمكن من العثور عليه في مكتبة تطبيقات iOS 14 الجديدة، حيث سيتعين عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة أولا للوصول إلى التطبيق المخفى على جهازك، وهي كالآتي:

1. للوصول إلى الماسح الضوئي، سوف يتعين عليك استخدام ميزة البحث Spotlight المدمجة بهاتفك الآيفون، اذهب إلى الشاشة الرئيسية لجهاز آيفون الخاص بك.

2. قم بسحب الشاشة الرئيسية من منتصفها نحو الأسفل، سيظهر شريط بحث في الجزء العلوي من شاشتك ، جنبًا إلى جنب مع اقتراحات التطبيقات والاختصارات أدناه.

3. داخل مربع البحث اكتب كلمة "Code" أو "Scanner"، أثناء الكتابة سترى رمز تطبيق الماسح الضوئي Code Scanner، يظهر كاقتراح تطبيق، انقر عليه لتشغيله.

4. تعمل أيقونة المصباح في الجزء السفلي من الشاشة بمثابة فلاش لإضاءة المستند كي يستطيع هاتفك قراءة الرمز.

5. قم بتثبيت الوثائق التي تريد مسحها ضوئيا أمام كاميرا هاتفك، في وضعية ثابتة، ليتم التقاط الصورة.