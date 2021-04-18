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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مبروك عطية بعد إجراء عملية البتر: حسوا بالنعمة واحمدوا الله

الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية

نشر الدكتور مبروك عطية، فيديو بعد إجرائه عملية لبتر أحد أصابع قدميه، ليطمئن متابعيه عليه، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

 

وقال "عطية"، خلال الفيديو، أننى لا أعطي الأمور أكبر من حجمها، ولكني على مدار أسبوع كنت ملازماً السرير ولا أستطيع الحركة فكان من يتواجدون معي يحملوني على كرسي للذهب للحمام، قائلاً : "احمد ربنا يا مغفل"، فليس من الضروري أن يبتر اصبعك أو تصيب بمصيبة حتى تدرك النعمة، حس بالنعمة التى أنت فيها ندما ترى مبتلى يعاني، قائلاً: “الحمدلله انا فى نعمة”. 

 

سائلاً الله الحليم رحمته بنا ولطف قدره وجميل صنعه بعباده، قائلاً: "اتم الله عليكم الشهر الكريم وتقبل الله صيامكم وقيامكم".

 

كما توجه بالشكر لكل من سأل عنه ودعا له بالشفاء واهتم به خلال هذه الفترة.

 

 

مبروك عطية الدكتور مبروك عطية مبروك عطية بعد اجراء عملية مبروك عطية بعد العملية

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