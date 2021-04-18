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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: لابد من اقتحام المشاكل المتراكمة منذ سنوات في المحطات والشبكات

جانب من إجتماع المحافظ
جانب من إجتماع المحافظ

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن الأزمات لا تدار بشكل إجتهادى أو عشوائى ولكن من خلال سرعة التدخل وتسخير الإمكانيات لمواجهتها ووضع الحلول الجذرية لها وهو الذى يستلزم وجود قاعدة بيانات بهذه الإمكانيات من سيارات ومعدات لأن ذلك مرتبط بحياة ومعيشة المواطنين اليومية .

 

جاء ذلك أثناء الإجتماع الموسع  الذي عقده بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ومسئولى الهيئة القومية وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولون العرب والبيئة ، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان .

 

وخلال الاجتماع شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إقتحام المشاكل المتراكمة منذ سنوات في بعض المحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وفى مقدمتها خط الطرد الرئيسى لمحطة 11 بالكرور والذى سيتم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ للمعاينة الميدانية تمهيداً لعرض تنفيذ مشروع إحلاله وتجديده بالكامل لتوفير الإعتمادات المالية له على وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار منها 1.2 كم بمنطقة الكرور و 2.6 كم بطريق فيله وهو يعتبر حل جذرى لإنهاء المشاكل المتكررة من إنفجار وكسورات فى الخط الحالى .

 

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ووجه أشرف عطية إلى ضرورة العمل بسياسة المواجهة السريعة وليس رد الفعل من خلال الوقوف على خريطة المناطق الساخنة التي تشهد تكرار الكسورات وإنقطاع مياه الشرب إستعداداً لفصل الصيف حتى لا يتأثر المواطن الأسوانى بأى خلل في هذه المنظومة ، وخاصة في ظل ما تشهده المحافظة من طفرة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى منها مشروعات الهيئة القومية التي تضم 11 مشروع للصرف الصحى بتكلفة 2مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

 

هذا بجانب مشروعات أخرى بتكلفة 900 مليون جنيه ، بالإضافة إلى مشروعات شركة مياه الشرب والتي تضم 19 مشروع بخطة الإحلال والتجديد بتكلفة 165 مليون جنيه ، وأيضاً 41 مشروع لإحلال وتجديد الشبكات والمحطات بتكلفة 100 مليون جنيه ، فضلاً عن 485 مليون جنيه لإنشاء محطات معالجة وأيضاً مشروعات حياة كريمة .

 

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،أن تلافي أي ملاحظات فنية في مشروعات التطوير والتجميل الجارية بواجهة مدينة أسوان والتي تشمل حديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى القديم يعكس حرص المحافظة على إخراج هذا المشروع الضخم بالصورة التي تليق بعاصمة الشباب والأقتصاد والثقافة الإفريقية.

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أسوان اللواء اشرف عطية الازمات قاعدة بيانات

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