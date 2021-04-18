بنها الجامعى: رفعنا الطوارئ واستقرار حالة مصابى قطار طوخ

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية فور وقوع حادث قطار طوخ حيث تم استدعاء جميع الاطقم الطبية من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى مختلف التخصصات الطبية واطقم التمريض وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبالغفار وزير التعليم والبحث العلمى.

واشار الجيزاوى الى انه تم توفير كافة المستلزمات الطبية والادوية والمحاليل واكياس الدم ومشتقاته مضيفا انه فور استقبال الحالات المصابة تم تقديم الرعاية الصحية وعمل الاسعافات الاولية لهم وتراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفى بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأشار الجيزاوى إلى انه تم تشكيل لجنة لادارة الأزمة ومتابعة الحالات المصابة على مدار الساعة فضلا عن تخصيص مكتب لخدمة المواطنين وذوى الحالات المصابة فى الحادث.

من جانبه قال الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية استقبال 65 مصاب فى حادث قطار طوخ تراوحت ما بين بسيطة ومتوسطة وحرجة مشيرا الى ان جميع الحالات حالتها مستقرة وتم توجيه كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لهم.

وعادت الحركة المرورية على طريق القاهرة – الاسكندرية الزراعى السريع بعد توقفها خلال الساعات الماضية بسبب حادث انقلاب قطار القاهرة - المنصورة فى المسافة ما بين طوخ وبنها بمحافظة القليوبية.



من ناحية اخرى دفعت هيئة السكة الحديد بالأوناش لرفع اثار حادث انقلاب القطار من على قضبان السكة الحديد وعادة حركة السير الى طبيعتها مرة اخرى.



من جانبها وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بوضع جميع الحالات البسيطة من مصابي حادث "قطار طوخ" تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، قبل مغادرتهم المستشفيات للتأكد من تحسن حالتهم الصحية.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحالة الصحية لمصابي حادث "قطار طوخ" بمستشفى بنها التعليمي التابعة لوزارة الصحة والسكان حيث تفقدت الحالة الصحية للمصابين بقسم الطواريء والاستقبال بالمستشفى للاطمئنان عليهم، والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

تلقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اتصالًا هاتفيًا من وزير التنمية المحلية، وجه فيه برفع حالة الطواريء والتنسيق مع المحافظات المجاورة وتوفير وسائل نقل مناسبة لمستقلي القطار إلى منازلهم قبل مدفع الإفطار لمنع تكدس المواطنين.

وشدد الوزير خلال مكالمته مع المحافظ على ضرورة متابعة غرفة العمليات المركزية بالوزارة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء، والتنسيق مع المحافظات المجاورة لسرعة تقديم الدعم المناسب.