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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

13 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات الأسبوع.. تفاصيل

اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر - صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الاسبوع، بنحو 13 جنيها للجرام الواحد في محلات الصاغة علي مستوي الأعيرة المختلفة، وسجل عيار 21 نحو 771 جنيها اليوم الاحد  18-4-2021، مقابل 758 جنيها الاحد الماضي.

 

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب نحو 881 جنيها اليوم الاحد مقارنة بـ866 جنيها الاحد الماضي.

 

ووصل سعر الجرام من عيار 21 الاشهر تداولا في سوق الذهب نحو 771 جنيها اليوم قابل 758 جنيها الاحد الماضي.
وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 661 جنيها مقابل 650 جنيها للجرام الاحد  الماضي .


وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الادني فئة نحو 514 جنيها اليوم الاحد  مقابل 505 جنيها الاحد الماضي.

 
ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6168 جنيها واوقية الذهب نحو 27.404 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 881.143 ألف جنيه.

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، و باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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