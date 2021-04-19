اشحنوا شريحة التابلت .. تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة لاستكمال الامتحانات التجريبية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيها عاجلا لجميع طلاب الثانوية العامة ، بشأن الامتحانات التجريبية .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : من المهم أن يستخدم طلاب الثانوية العامة الشرائح التعليمية الخاصة بـ التابلت ، مع التأكد من شحنها قبل الحضور في جميع الامتحانات القادمة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم استمرارعملية فحص أجهزة التابلت الخاصة بـ طلاب الثانوية العامة والشبكات خلال اليوم الثاني والثالث من بروفة امتحانات الثانوية العامة .

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه من المقرر أن تعقد امتحانات تجريبية اخرى ضمن الحلقة الاولى من بروفة امتحانات الثانوية العامة ، خلال يومي 20 و22 أبريل الجاري، للوصول إلى أفضل أداء خلال امتحان نهاية العام.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، يعد الهدف من الاختبار التجريبي لطلاب الثانوية العامة ليس نوعية الأسئلة أو الجزء الأكاديمي ، وإنما الاطمئنان على التابلت .

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن بروفة امتحانات الثانوية العامة هي بمثابة محاكاة للأدوات والشبكات وكلمات المرور التي سيستخدمها الطلاب في الامتحانات الاساسية المقرر عقدها نهاية العام الدراسي الحالي 2020/2021 .

وكانت قد انطلقت فعاليات أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، أمس الاحد الموافق 18 ابريل 2021 ، حيث تمكن 574 ألف طالب وطالبة من الدخول على منظومة التحديثات الخاصة بأجهزة التابلت للتأكد من سلامتها وفحصها، فضلاً عن إجراء اختبارات تقنية للخوادم الموجودة بالمدارس"local" وكذلك المتاحة على "cloud" مع قياس كفاءة شرائح البيانات "4G"، الموجودة لدى الطلاب، إضافة إلى التأكد من صلاحية التابلت ووصول التحديثات، وحل أى مشكلات فى الأجهزة عن طريق فريق الدعم الفنى الموجود فى المديريات التعليمية.