عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الهجان" و"الجيزاوى" يطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث قطار طوخ

جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ببنها الحالة الصحية لمصابي حادث قطار القاهرة – المنصورة بمستشفى بنها الجامعي.

 

واطمأن محافظ القليوبية والقائم بأعمال رئيس جامعة بنها على الحالة الصحية للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم ومتابعة توافر كافة سبل الرعاية الصحية لهم.


وتقدم اللواء  الهجان بخالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث قطار طوخ، متمنيا الشفاء للمصابين ، مشيرا الى أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة فور وقوع الحادث ونقل المصابين لتلقى العلاج.


واكد الدكتور الجيزاوي أنه تم استدعاء جميع الأطقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مختلف التخصصات الطبية وأطقم التمريض فور نقل الحالات المصابة فى الحادث للمستشفى الجامعى.


وأشار إلى أنه تم توفير المستلزمات الطبية والأدوية والمحاليل كافة، وأكياس الدم ومشتقاته وتقديم كافة الرعاية الصحية للمصابين فى الحادث.

اخبار محافظة القليوبية مستشفيات رئيس جامعة بنها الحالة الصحية مستشفى بنها الجامعي حادث قطار

موضوعات متعلقة

وزير النقل ومحافظ القليوبية يتابعان رفع عربات حادث قطار طوخ

إقبال كبير من شباب وأهالي القليوبية على التبرع بالدم لمصابي حادث قطار طوخ

محافظ القليوبية: النيابة العامة والأدلة الجنائية تعاينان موقع حادث قطار طوخ

أهالي محافظة القليوبية يقدمون وجبات إفطار للمتواجدين بموقع حادث قطار طوخ

شهامة المصريين.. أهالي القليوبية يفطرون الصائمين خلال توقف حركة القطارات

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: قلبي يعتصره الحزن والألم مع الرضا بقضاء الله على ضحايا حادث قطار طوخ

محافظ القاهرة يستقبل قافلة صندوق تحيا مصر الغذائية لتوزيعها على 12 ألف أسرة غدا

الهلال يفوز على شباب الأهلي.. والأهلي يتعادل مع الدحيل في دوري أبطال آسيا

75 دقيقة.. الزمالك يفقد فرصة الهدف الثاني والأهلي لم يهدد مرمى الأبيض

الإصابة سبب استبدال شيكابالا بين شوطي القمة

قمة الأهلي والزمالك.. خروج شريف وطاهر ونزول كهربا ومروان محسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاملا رسائل من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة .. جولة لوزير الخارجية بدول إفريقية

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

محمد شريف يرد على شيكابالا بالهدف الثاني لـ الأهلي في مرمى الزمالك

المجلس الأعلى للإعلام يجري تحقيقا عاجلا مع المسئولين عن مسلسل الطاووس

أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية علي فيديو شهيد شمال سيناء

انفراجة في الطقس.. انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار على مناطق بالبلاد خلال ساعات

وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فى حادث قطار طوخ

عاجل.. انقلاب قطار القاهرة / المنصورة في بنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ