الإحصاء تكشف أعلى معدلات نمو للقيمة المضافة الحقيقية في القطاعات الخدمية
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن أعلى معدلات نمو للقيمة المضافة الحقيقية في القطاعات الخدمية، وسجل قطاع الاتصالات 26.680 مليار جنيه الربع الرابع 2019/2020 مقابل 23.605مليار جنيه خلال نفس الربع مع عام 2018/2019 مرتفعا بنحو 13%.
ووفقا للبيانات الاحصائية الصادره عن الجهاز والتي حصل صدى البلد على نسخه منها، سجل قطاع الحكومة العامة 100.784 مليار جنيه مقابل 93.597 مليار جنيه خلال نفس الربع من عام 2018-2019 مسجل ارتفاع 7.7%.
وسجل قطاع الصحة معدل نمو للقيمة المضافة بنحو 22.808 مليون جنية في الربع الرابع 2019/2020 مقابل 21.730 مليار جنيه خلال نفس الربع مع عام 2018/2019 مرتفعا بنحو 5%.
وعن مساهمة القطاعات في اجمالي الاستثمارات، فساهم قطاع الزراعة بـ 3.6% من اجمالي الاستثمارات خلال الربع الرابع من 2019-2020 مقابل 5.6 % خلال نفس الربع من عام 2018-2019، وقطاع البترول اعام سجل 1.1% خلال الربع الرابع من 2019-2020 مقابل 4.5 مليار جنيه خلال نفس الربع من عام 2018-2019 .
وسجل نسبة مساهمه قطاع الانشطة العقارات في اجمالي الاستثمارات نحو 9.6% في الربع الرابع 2019/2020 مقابل 2.9 % خلال نفس الربع من عام 2018-2019 ، وخدمات التعليم 11% خلال الربع الرابع من 2019-2020 مقابل 2.1%خلال نفس الربع من عام 2018-2019 ، وقطاع الخدمات الصحية 5.6% خلال الربع الرابع من 2019-2020 مقابل 1.8%خلال نفس الربع من عام 2018-2019.