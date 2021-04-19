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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقيقة وصول أسراب من الجراد الصحراوي إلى سوريا

صدى البلد

قالت وزارة الزراعة السورية إن ما يشاع من أخبار وصور عن كثافة أسراب الجراد الصحراوي الواصل إلى بعض مناطق البلاد عار عن الصحة، موضحة أن أعداد الجراد قليلة ولا يمكن وصفها بالأسراب.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين إن الصور التي يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن كثافة الجراد الصحراوي الواصل إلى بعض المناطق السورية "هي صور مأخوذة من الإنترنت، وهي صور قديمة وليست في سوريا".

وأضافت الوزارة أن "الجراد الذي وصل إلى سوريا مؤخرا أعداده قليلة"، وإنها "اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمكافحته في مناطق انتشاره على الحدود لمنع امتداده إلى مناطق أخرى".

وحول المعلومات عن وجود أسراب من الجراد في محافظتي السويداء، ودير الزور (منطقة البوكمال شرق البلاد، وعلى الحدود مع العراق) قال مصدر من الوزارة لقناة “روسيا اليوم” إن هناك أعدادا من الجراد، لكنها ليست في حجم كبير يمكن وصفه بالأسراب، وأضاف أن معاون وزير الزراعة سيتوجه اليوم إلى محافظة السويداء للاطلاع الميداني.

وأشار المصدر إلى أن وزير الزراعة، حسان قطنا، زار البوكمال أمس بعد ورود أنباء عن وجود أسراب من الجراد تغزو حقول القمح فيها، وأن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة وتوفير المبيدات.

سوريا أسراب الجراد وزارة الزراعة الجراد السويداء دير الزور البوكمال

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