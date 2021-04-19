طرق الحصول على لقاح كورونا.. يكشفها مستشار الرئيس

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن طرق الحصول على لقاح كورونا، قائلا: إنه سيكون هناك تيسيرات كبيرة جدا للتسجيل أو الحصول على اللقاح.



وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من لن يستطيع التسجيل إلكترونيا على اللقاح يذهب شخصيا للأماكن التى سيعلن عنها للتلقيح فى كل محافظة أو أى منطقة ويسجل اسمه ويأخذ اللقاحات، حيث أن اللقاحات تأتى تباعا.



وتابع أن هناك تعاقدا على كميات كبيرة جدا من اللقاحات تأتى تباعا، لافتا إلى أنه سيكون هناك تسهيل كبير جدا للحصول على اللقاحات، بحيث أن هناك مواطنين ليست لديها القدرة على التسجيل إلكترونيا أو تجد صعوبة فى هذا الأمر.



وأكد أنه سيتم الإعلان عن التسهيلات الاكبر للحصول على اللقاح، كما أنه سيتم إفتتاح أماكن مجهزة وجديدة للقاح وفقا لإجتماع أمس.



وأشار إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمواطنين بالوحدات الصحية قريبا.

