عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب كلية الزراعة.. تعرف على مواعيد مراجعة المقررات الدراسية بعد تسجيلها

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت إدارة كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن إتاحة استمارة المقررات الدراسية المسجلة بالفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 بدءا من اليوم الموافق 19 من ابريل 2021 . 

كما نوهت الجامعة على طلاب جميع الفرق الدراسية الذين يرغبون فى الاطلاع ومراجعة البيانات الالتزام بالجدول التالي : 

برنامج التكنولوجيا الحيوية باللغة الإنجليزية          الاثنين 19 من ابريل      من الساعة 9 ص : 9 م

الزراعة الدولية +تكنولوجيا تصنيع الأغذية          الثلاثاء 20 من ابريل      من الساعة 9 ص : 2ظ

المستوى الأول والثاني ( برامج اللغة العربية )      الثلاثاء 20 من ابريل      من الساعة 3 ظ : 9 م

علوم التغذية + الإنتاج النباتى                         الأربعاء 21 من ابريل      من الساعة 9 ص: 2ظ 

التكنولوجيا الحيوية باللغة العربية                    الأربعاء 21 من ابريل      من الساعة 3ظ : 9 م 

الهندسة الزراعية + العلوم الاقتصادية              الخميس 22 من ابريل      من الساعة 9ص :2 ظ

txt

رئيس جامعة القاهرة لصدى البلد: أنصح الطلاب بوضع خطة للمهام اليومية لتنظيم وقتهم بشهر رمضان

وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات التزام الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين  3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدئيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

وكانت قد أنهت جامعة القاهرة، امتحانات التعليم المدمج لدور يناير 2021، والتي بدأت  السبت 27 مارس الماضي واستمرت حتى 12 أبريل الجاري، وأداها نحو 17093 طالبا وطالبة بنظام التعليم المدمج بالمقر الرئيس بالجامعة وجامعات الأقاليم وهي: (المنصورة، الإسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان، قنا، البحر الأحمر، السويس، المنيا، جنوب سيناء، الوادي الجديد)، وذلك وسط إجراءات احترازية مُشددة.

‎وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات شهدت انضباطًا وهدوءًا ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، مضيفًا أن أسئلة الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب، مشيرًا إلى أنه جاري تصحيح الامتحانات إلكترونيًا وإعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة.
 

المجلس الاعلى للجامعات جامعة القاهرة كلية الزراعة المقررات الدراسية المسجلة الفصل الدرسى الثانى اخبار التعليم

ترشيحاتنا

سيدة تحذر الأمهات من عادة خطيرة أثناء التسوق .. ما الذى حدث ؟

طارق شوقي للنواب: نظام جديد فى التعليم بدون تنسيق ولا ثانوية عامة

اقتصاد الإمارات..سيولة أسواق المال ترتفع إلى 3.3 مليار درهم خلال جلستين

قوافل أبواب الخير تصل القاهرة.. صندوق تحيا مصر يوفر 144 طن مواد غذائية و15 طن دواجن للأسر المستحقة بالمحافظة

مايكل فهمي هتك عرض طالبة أكتوبر بمساعدة زوجته بحجة العلاج النفسي

طرح البرومو الرسمي لفيلم فاست اند فيورس FAST & FURIOUS 9 .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

طارق شوقي : الثانوية العامة علقة لكل وزير تعليم .. وأواجه الغش وقلبي "واكلني" على الطلاب

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

ارتفاع في درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 41 .. فيديو

الداخلية تعلن عن أسماء الإرهابيين المتورطين فى حادث مقتل المواطن نبيل حبشي.. فيديو

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

حقيقة وفاة يوسف القرضاوي بعد إصابته بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

اﻟﻤﺰﻳﺪ