لطلاب كلية الزراعة.. تعرف على مواعيد مراجعة المقررات الدراسية بعد تسجيلها

أعلنت إدارة كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن إتاحة استمارة المقررات الدراسية المسجلة بالفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 بدءا من اليوم الموافق 19 من ابريل 2021 .

كما نوهت الجامعة على طلاب جميع الفرق الدراسية الذين يرغبون فى الاطلاع ومراجعة البيانات الالتزام بالجدول التالي :

برنامج التكنولوجيا الحيوية باللغة الإنجليزية الاثنين 19 من ابريل من الساعة 9 ص : 9 م

الزراعة الدولية +تكنولوجيا تصنيع الأغذية الثلاثاء 20 من ابريل من الساعة 9 ص : 2ظ

المستوى الأول والثاني ( برامج اللغة العربية ) الثلاثاء 20 من ابريل من الساعة 3 ظ : 9 م

علوم التغذية + الإنتاج النباتى الأربعاء 21 من ابريل من الساعة 9 ص: 2ظ

التكنولوجيا الحيوية باللغة العربية الأربعاء 21 من ابريل من الساعة 3ظ : 9 م

الهندسة الزراعية + العلوم الاقتصادية الخميس 22 من ابريل من الساعة 9ص :2 ظ

وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات التزام الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدئيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

وكانت قد أنهت جامعة القاهرة، امتحانات التعليم المدمج لدور يناير 2021، والتي بدأت السبت 27 مارس الماضي واستمرت حتى 12 أبريل الجاري، وأداها نحو 17093 طالبا وطالبة بنظام التعليم المدمج بالمقر الرئيس بالجامعة وجامعات الأقاليم وهي: (المنصورة، الإسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان، قنا، البحر الأحمر، السويس، المنيا، جنوب سيناء، الوادي الجديد)، وذلك وسط إجراءات احترازية مُشددة.

‎وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات شهدت انضباطًا وهدوءًا ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، مضيفًا أن أسئلة الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب، مشيرًا إلى أنه جاري تصحيح الامتحانات إلكترونيًا وإعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة.

