النظام الحالى تخلخل..
طارق شوقي للنواب: نظام جديد فى التعليم بدون تنسيق ولا ثانوية عامة
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إنه سيطرح خلال الفترة المقبلة على النواب نظاما جديدا ومختلفا لتطوير التعليم فى مصر، مضيفا:" ذلك النظام لن يكون فيه ثانوية عامة ولا تنسيق وسيتم تطبيقه في 2030 ".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها.
وأكد الوزير، إن الجهود التي قامت بها الوزارة لتطوير نظام التعليم والثانوية العامة ، حققت تقدما ملحوظا ويجب على النواب مساندة الوزارة فى إستكمال ذلك، ولا ينساقوا وراء مخاوف أولياء الامور متابعا "نظام التعليم الحالي تخلخل والأولاد تحسنوا ".
يذكر أن الوزير اكد أن الوزارة تسعى لعملية تنويرية نقوم بها بتوجيهات من الرئيس السيسى، والتطوير هدفها استبدال التعليم المصرى من الالف للياء، وبدأنا من كجى وان، وندرب 8 ملايين طفل".
وتابع “مربط الفرس هو الثانوية العامة والتى يتعامل معها البعض، كصناعة، من خلال الدروس الخصوصية، ودى المصيبة اللى عندنا.. الثانوية العامة جرفت التعليم، ونسعى خلال السنوات الأخيرة لتطوير التعليم والقضاء على الدروس وعودة مجانية التعليم”.
وأوضح، أن الفكرة فى التعديلات ليس الرسوم كما يتخيل البعض، متابعا: “الدولة وفرت التابلت ببلاش وكذلك منصات اليكترونية، وبعد كده ميجيش رأى اللجنة بأن هناك رسوما، وأعلن هنا أن الثانوية العامة تتكلف كل مرة مليار و300 مليون نفقات تأمين علشان العيال متغشش، لأن كان 85 فى المائة من الطلاب بيغشوا”.