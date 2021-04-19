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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النظام الحالى تخلخل..

طارق شوقي للنواب: نظام جديد فى التعليم بدون تنسيق ولا ثانوية عامة

طارق شوقي
طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إنه سيطرح خلال الفترة المقبلة على النواب نظاما جديدا ومختلفا لتطوير التعليم فى مصر، مضيفا:" ذلك النظام لن يكون فيه ثانوية عامة ولا تنسيق وسيتم تطبيقه في 2030 ".


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها.
 

وأكد الوزير، إن الجهود التي قامت بها الوزارة لتطوير نظام التعليم والثانوية العامة ، حققت تقدما ملحوظا ويجب على النواب مساندة الوزارة فى إستكمال ذلك، ولا ينساقوا وراء مخاوف أولياء الامور متابعا "نظام التعليم الحالي تخلخل والأولاد تحسنوا ".


يذكر أن الوزير اكد أن الوزارة تسعى لعملية تنويرية نقوم بها بتوجيهات من الرئيس السيسى، والتطوير هدفها استبدال التعليم المصرى من الالف للياء، وبدأنا من كجى وان، وندرب 8 ملايين طفل".


وتابع “مربط الفرس هو الثانوية العامة والتى يتعامل معها البعض، كصناعة، من خلال الدروس الخصوصية، ودى المصيبة اللى عندنا.. الثانوية العامة جرفت التعليم، ونسعى خلال السنوات الأخيرة لتطوير التعليم والقضاء على الدروس وعودة مجانية التعليم”.
 

وأوضح، أن الفكرة فى التعديلات ليس الرسوم كما يتخيل البعض، متابعا: “الدولة وفرت التابلت ببلاش وكذلك منصات اليكترونية، وبعد كده ميجيش رأى اللجنة بأن هناك رسوما، وأعلن هنا أن الثانوية العامة تتكلف كل مرة مليار و300 مليون نفقات تأمين علشان العيال متغشش، لأن كان 85 فى المائة من الطلاب بيغشوا”.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم ثانوية عامة النواب التنسيق

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