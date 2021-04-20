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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم 20-4-2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرت اسعار الذهب في مصر  في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20-4-2021 ، علي مستوي أعيرة المعدن الأصفر بمحلات الصاغة بعد ان سجلت ارتفاعا بمقدار 13 جنيها علي الأقل أمس.

 

 

وسجل أعلي سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب، بحسب  ما جاء بموقع " إيجيبت جولد"، نحو 881 جنيها .

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وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب حوالي 771 جنيها  .

 

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب حوالي 661 جنيها.

 

وبلغ سر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة حوالي 514 جنيها.

 

وسجل  سعر كيلو الذهب نحو 881.143 ألف جنيه وأوقية الذهب حوالي 27.4040 ألف جنيه و الجنيه الذهب حوالي 6168 جنيها.

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، و باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

و تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

 

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