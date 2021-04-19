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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبوجبل يتأهب للعودة لحراسة عرين الزمالك بعد أخطاء جنش

صدى البلد

يتأهب محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك لاستعادة مكانه فى التشكيل الأساسي للفريق الأبيض مع الفرنسي باتريس كارتيرون فى المباريات القادمة.

وينتظر أبوجبل الحصول على الضوء الأخضر من كارتيرون لحراسة عرين الزمالك فى المباراة القادمة أمام الإنتاج الحربى فى الدورى خاصة بعد الأخطاء التى وقع فيها جنش بلقاء القمة الأخير .

ويحمل كارتيرون خسارة الزمالك أمام الأهلى إلى جنش الذى فشل فى التصدى لتسديدتى محمد شريف بجانب أخطائه فى بعض المباريات السابقة للفريق الأبيض خاصة فى دورى أبطال أفريقيا عندما سجل حمدي الهونى مهاجم الترجى فى مرماه بالقاهرة فى الجولة الرابعة من دور المجموعات .

ويدرس كارتيرون الدفع بمحمد أبوجبل الذى تألق معه فى ولايته الأولى وساهم فى فوز الزمالك بلقبى السوبر المصرى والأفريقى تباعا فبراير 2020.

 

محمد أبوجبل كارتيرون محمد شريف دوري ابطال افريقيا جنش

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