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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية «داعش الزاوية الحمراء» لجلسة 30 مايو

محاكمة
محاكمة

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، ثان جلسات محاكمة 5 متهمين، بينهم سيدة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «داعش الزاوية الحمراء»، لجلسة ،30 مايو المقبل للإطلاع.

 

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بتولى قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، بالإضافة إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسست خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة «داعش»، التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة.

جنايات أمن الدولة طوارئ محاكمة 5 متهمين داعش الزاوية الحمراء جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج الأمن القومي

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