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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة متهمي تنظيم داعش الجيزة لجلسة 26 إبريل

محاكمة
محاكمة

أجلت الدائرة الأولى إرهاب اليوم الإثنين بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 5 طلاب بتهمة إنشاء تنظيم داعش بالجيزة، لجلسة 26 إبريل الجارى للإطلاع .

 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية كلا من المستشارين حسن السايس وحسام الدين أحمد وأمانة سر طارق فتحي.

 

ووجهت النيابة العامة التهم لكلا من الطالب زياد محمد السيد علي ، وأنس عبد الجابر محمد علي عمرو، و أحمد راضي عبد العظيم ، وعبد الله حسين عبد الله واسمه الحركي عبد الله الأزهري،  ومحمد عبد الجابر محمد علي واسمه الحركي محمد المصري، بأن تولي الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي .

 

كما يواجه المتهمين تهم تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماه " داعش " التي تدعو الي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلاكاتهم ودور عبادتهم وإستهداف المنشآت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة لتحقيق وتنفيذ غايتها الإرهابية.

الدائرة الأولى إرهاب جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محاكم طرة المستشار محمد شيرين فهمي قيادة جماعة إرهابية تعطيل أحكام الدستور

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