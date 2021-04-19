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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

روسيا تبحث مع الولايات المتحدة التحضير لقمة بوتين وبايدن

روسيا تبحث مع الولايات
روسيا تبحث مع الولايات المتحدة التحضير لقمة بوتين وبايدن

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك سوليفان، التحضير لقمة مرتقبة بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن.

 

وأبلغ مستشار مجلس الأمن القومي الروسي سوليفان، استعداد موسكو لمواصلة الحوار من أجل تطبيع العلاقات مع واشنطن.

 

كما أخبر المسؤول الروسي نظيره الأمريكي بأن العقوبات الغربية ضد روسيا لا تستند على أساس.

 

في وقت سابق، قال المتحدث  باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الأخير محاولة الانقلاب في بيلاروس.

 

وأكد بيسكوف ، أن محاولة الانقلاب، التي كان يُخطط لها في بيلاروس أُثيرت خلال الاتصال الهاتفي بين الزعيمين.

 

وفي وقت سابق صرح رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أن بوتين أثار في محادثة مع نظيره الأمريكي قضية التحضير لمحاولة اغتيال رئيس دولة بيلاروس، من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية، لكن لم تكن هناك إجابات.

بوتين بايدن الرئيس الأمريكي اخبار العالم روسيا

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