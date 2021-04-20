تطورات كورونا.. الأعلى للجامعات الخاصة يناقش استعدادات الميدتيرم اليوم

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة اجتماعه الشهري اليوم بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات لمناقشة الأمور الخاصة بسير العملية التعليمية داخل الجامعات الخاصة من بينها امتحانات الميدتيرم.



وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انعقاد اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة الثلاثاء ، في مقر الجامعة الروسية بمدينة بدر، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ورؤساء الجامعات الخاصة والأهالي من اعضاء المجلس.

وأضاف "المصدر" ، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الاجتماع سيتم خلاله تناول وضع كورونا داخل الجامعات وتطورات الأمر من الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، و الاستعدادات والإجراءات المتبعة خلال فترة امتحانات الميدتيرم داخل الكليات.



وشهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتى الجلالة الأهلية الدولية، وهيروشيما اليابانية، بحضور ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة

ونصت الاتفاقية التى تستمر لمدة 5 سنوات على قيام جامعة هيروشيما بإرسال 15 عضو هيئة تدريس إلى جامعة الجلالة بواقع 5 أساتذة فى كل من المجالات الآتية: "الهندسة، طب الأسنان، التعليم" للعمل بجامعة الجلالة، ويتولى "العمداء الفنيين" للكليات الذين تقوم جامعة هيروشيما باختيارهم بمهمة تقييم محتوى البرامج التعليمية التى تقدمها الجامعة، و تقديم المشورة الفنية لجامعة الجلالة فيما يتعلق بالعملية التعليمية.



و تنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين فى تأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية فى مجالات طب الأسنان، والهندسة، والتعليم، بالإضافة إلى تقديم درجات علمية مزدوجة فيها.

وقع الاتفاقية عن الجانب اليابانى البروفيسور ميتسو أوتشى رئيس جامعة هيروشيما عبر الفيديو كونفرانس، وعن الجانب المصرى الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة.

وحضر التوقيع الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون التعليم العالى، الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، الدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، الدكتور عادل العدوى نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، ، والدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وعبر الفيديو كونفرانس أيمن كامل سفير مصر فى اليابان، الدكتور هانى الشيمى المستشار الثقافى المصرى، الدكتورة هانم احمد الملحق الثقافى المصرى باليابان.