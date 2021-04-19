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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحاجة هنية صاحبة صينية إفطار قطار طوخ: "عايزة الأجر من ربنا"

الحاجة هنية صاحبة
الحاجة هنية صاحبة صينية الإفطار

فضلت إفطار الصائمين فى حادث قطار “القاهرة - المنصورة” بطوخ عن أبنائها وأهل بيتها، فلم تتأخر عن مساعدة أهالي القرية في الخروج وتقديم إفطار الصائمين في الحادث، إنها الحاجة هنية طه أحمد من قرية كفر الحصة بمركز بنها التي خرجت أمس، الأحد، تحمل صينية إفطار عقب أذان المغرب متجهة إلى مكان حادث قطار طوخ.


وقالت الحاجة هنية، في تصريحات لـ"صدى البلد"، "أنا معملتش حاجة ده واجب علينا كلنا.. إحنا كلنا مصريين ولازم نقف مع بعض وقت الأزمات، وإزاى هفطر فى البيت وفيه ناس واقفة على السكة الحديد تنقل المصابين فى الحادث من غير ولا لقمة عيش".


وأضافت أن زوجها يعمل فى محافظة الشرقية وعلمت بالحادثة وهي عائدة من عملها من مدينة بنها، مشيرة إلى أنها قررت تجهيز "صينية" الإفطار التى كانت مُعدة لإطعام أبنائها والخروج بها لإفطار الصائمين، منوهة بأنها كانت تبغي وجه الله فقط، ولم تتوقع ما حدث من ضجة حولها.


وتابعت “فور عبورى الطريق الزراعى السريع فضلت انادى على المواطنين للإفطار ورفضوا حتى استجاب رجال الإسعاف والعساكر والتفوا حول الصينية وهذا أسعدني جدا لأني كنت هزعل لو محدش فطر من أكلي وخدت الثواب”.

 

وأكدت الحاجة هنية، أنها فوجئت في أثناء تأدية صلاة القيام برد فعل من الأهالي على تقديمها الطعام للمصابين، وتداول صورتها وهي تحمل وجبة الإفطار، فكانت فرحتها غامرة.


يذكر أن أهالي مدن طوخ وبنها بمحافظة القليوبية قاموا بتقديم وجبات إفطار للركاب الصائمين في القطارات المتواجدة بمحطة بنها وطوخ وذلك بعد تعطلهم عن الذهاب إلى منازلهم وأعمالهم بسبب حادث انقلاب قطار القاهرة - المنصورة وخروج عربات عن القطبان فى المسافة بين طوخ وبنها.


كما وزع أهالى قرية الحصة وعدد من القرى المجاورة عبوات المياه والعصائر بأنواعها والتمور على المصابين والقائمين على أعمال رفع أنقاض حادث قطار طوخ لكسر صيامهم مع أذان المغرب.

 

من جانبها بدأت هيئة السكة الحديد فى تشغيل حركة القطارات باتجاه الإسكندرية – القاهرة ، عصر اليوم، بعد رفع آثار حادث قطار طوخ وإعادة تأهيل المنطقة.


وشهدت السكة الحديد عبور القطار رقم ٩٩٦، المتجه إلى القاهرة ويجرى الانتهاء من كافة الأعمال بالخط الموازي الذى شهد حادث قطار بنها أمس ومن المقرر تشغيله بعد إجراء التجارب اللازمة خلال ساعات.


وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن العمل يجري على قدم وساق لإعادة تأهيل منطقة حادث قطار طوخ وإحلال وتجديد القضبان الحديدية التي تضررت، مطمئنا المواطنين على سرعة عودة حركة قطارات الوجه البحري المتوقفة منذ أمس.


جاء ذلك خلال تفقد الوزير، يرافقه عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الاثنين، لموقع حادث القطار لليوم الثانى على التوالى والذي نتج عنه وفاة 11 شخصا، وإصابة 98 وفق بيانات وزارة الصحة.


وأضاف الوزير، أنه يرفض أي محاولات لإعادة الحركة بشكل جزئي، إلا بعد التأكد التام من إعادة كفاءة الخط من جديد وهو أمر يتطلب الصبر حتى تتم الأعمال على أكمل وجه، مطالبا بضرورة توخي الحذر والدقة في هذه الأعمال، حفاظا على الأرواح، وحتى لا يصاب أي راكب بضرر مهما كان حجمه.


ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية، استمرار حالة الطوارئ في المحافظة على المستويات لإزالة آثار الحادث ومتابعة حالة المصابين، الذين خرج عدد كبير منهم من المستشفيات، موضحا أن كافة أجهزة المحافظة وخاصة المستشفيات كانت على قدر المسؤولية ونجحت مستشفيات قليوب، وبنها العام، وبنها الجامعي، وكفر شكر، في التعامل مع المصابين.

 

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