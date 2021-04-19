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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في ثامن حلقات البرنامج.. إلهام شاهين تواجه أسئلة "شيخ الحارة والجريئة"

إلهام شاهين
إلهام شاهين

تحل الفنانة إلهام شاهين ضيفةً على ثامن حلقات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بموسمه الخامس، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس".

 

وتفتح إلهام شاهين خزنة أسرارها وتجيب على العديد من الأسئلة الجريئة المتعلقة بحياتها الشخصية أبرزها الحديث عن علاقتها بوالدها وأزواجها ورفضها للإنجاب إضافة إلى الحديث عن علاقتها بزملائها داخل الوسط الفني ورأيها في بعض القضايا التي تمت إثارتها الأيام الماضية

 

جدير بالذكر أن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة". 
 

كما فاجأ فريق البرنامج ضيوف حلقات "شيخ الحارة" في نهاية الحلقة بنقلهم إلى العالم الافتراضي، وهو الذي قوبل برد فعل متباين بين خوف ورعب ودهشة واستمتاع بالمفاجأة التي كانت البديل لامتناع الضيوف عن الإجابة على أي من أسئلة مثلث الخطر.
 

"شيخ الحارة والجريئة" يوميًا في شهر رمضان المبارك عقب آذان المغرب مباشرة الساعة 6:25 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل.

شيخ الحارة شيخ الحارة والجريئة الفنانة إلهام شاهين

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في ثامن حلقات البرنامج.. إلهام شاهين تواجه أسئلة "شيخ الحارة والجريئة"

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