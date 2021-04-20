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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المدعي العام في قضية مقتل فلويد: ضابط الشرطة ليس بريئا .. الواقعة جريمة قتل عمد

جورج فلويد
جورج فلويد

انتهت يوم الاثنين محاكمة ضابط الشرطة الامريكي ديريك شوفين بتهمة مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد ، وتنتظر صدور حكم في مناخ من التوتر الشديد في مينيابوليس، مع إغلاق المدارس العامة كإجراء احترازي وانتشار جيش الحرس الوطني في الشوارع. 

 

وحسب حجته الأخيرة ، طلب المدعي العام ستيف شلايشر من هيئة المحلفين تصديق "ما رأته أعينهم" و "ما شعروا به ". 

وشدد على أن "هذه لم تكن عملية للشرطة ، لقد كانت جريمة قتل". 

وأثار اعتقال القاتل، المسجل على شريط فيديو، في 25 مايو الماضي أكبر موجة من الاحتجاجات المناهضة للعنصرية منذ 50 عامًا، وتتطلع الولايات المتحدة إلى محكمة "6 ستريت" كمكان لإيصال رسالة إلى العالم.

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“لا أستطيع التنفس”.. كلمات جورج فلويد الأخيرة قبل وفاته ، تحولت إلى صرخة وطنية ضد العنصرية ، تظهر هذه الأيام في كل مكان يخطو فيه المرء في مينيابوليس ، مكتوبًا على السيارات ، على القمصان ، في النوافذ أو في السجل النقدي في أي متجر. 

وشهدت هذه المدينة الغنية في ولاية مينيسوتا ، وهي قطعة جليدية من الولايات المتحدة مرتبطة بكندا ، تغيير تاريخها مع وفاة فلويد وهي الآن على وشك إلقاء الضوء على الأخلاق النهائية. 

ووصل نشطاء حقوقيون مشهورون ، مثل القس جيسي جاكسون وآل شاربتون ، إلى المحكمة وسط رقاقات ثلجية خفيفة لمرافقة الأسرة في اليوم الأخير من المحاكمة.

وقال شلايشر، مساعد المدعي العام الخاص في مينيسوتا ، أمام هيئة المحلفين يوم الاثنين: "استخدم الفطرة السليمة، صدق ما رأته عيناك ، لقد رأيت ما رأيته". 

وشدد على أن هذه العملية "ليست ضد الشرطة ، إنها عملية لصالحها". 

واضاف ان شوفين (45 عاما) "خان شارته وتخلي عن قيمه وتدريبه وقتل رجلا". 

وقضى شلايشر حوالي ساعتين في معرض حاول فيه إضفاء الطابع الإنساني على فلويد ، وتحدث عن مشاكله للتأكيد على أنه على الرغم من أنه في البداية لم يتعاون مع العملاء الذين أرادوا اعتقاله ، "لم يكن يمثل تهديدًا" و مثل هذا الاستخدام للقوة غير مبرر.

وبدأت المحاكمة قبل ثلاثة أسابيع بمشاهدة اعتقال فلويد ووفاته ، وفي مقطع فيديو مدته تسع دقائق و 29 ثانية يظهر رجل أسود يبلغ من العمر 46 عامًا ملقى على الأرض ، وركبة شرطي على الأرض. 

وخلال ثلاثة أسابيع من جلسات الاستماع ، حاول محامي الدفاع ، إريك نيلسون ، مواجهة قوة مثل هذه الصور وحاول خلق شك معقول في هيئة المحلفين ، مع التركيز على تعاطي فلويد للمخدرات ليقول إنه لم يمت قتلا. 

وقد تم الطعن في الأخير في المحاكمة من قبل رئيس شرطة مينيابوليس ، ميداريا أرادوندو نفسه. 

وشدد محامي الدفاع يوم الاثنين على أن "تلك الدقائق التسع و 29 ثانية من الفيديو الذي تم تداوله حول العالم تتجاهل 16 دقيقة و 59 ثانية سابقة". 

وأكد نيلسون أن فلويد قاوم في وقت مبكر من الاعتقال: "لم يتمكن ثلاثة من ضباط الشرطة من اصطحابه إلى سيارة الدورية".

شوفين ، الذي رفض الإدلاء بشهادته ، متهم بالقتل غير العمد ، والقتل من الدرجة الثانية (ينطوي على نية فورية ، ولكن ليس مع سبق الإصرار) ، والقتل من الدرجة الثالثة (يُعرف في مينيسوتا على أنه يرتكب من قبل شخص ، بينما لا يسعى لهدف القتل ، يتسبب في الموت بالتصرف بشكل خطير ، بـ "عقلية فاسدة" وبدون رعاية لحياة الإنسان).

هيئة المحلفين ، المكونة من عشرات الرجال والنساء من المقاطعة ، ستحبس نفسها الآن وتعزل نفسها في فندق حتى يتخذوا قرارًا بالإجماع على كل من هذه التهم.

الولايات المتحدة اغلاق المدارس الحرس الوطني جورج فلويد ولاية مينيسوتا مينيابوليس ضد الشرطة

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