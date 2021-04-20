رئيس البيت الأبيض لـ كرة القدم .. من هو فلورنتينو بيريز صاحب ثورة التغيير الأوروبية

دعا الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لتغير مسار كرة القدم العالمية بإنشاء مسابقة جديدة تدعي السوبر الأوروبي يشارك فيها 20 ناديا منهم 15 ناديا مؤسسا بجانب خمس فرق يتم تأهلهم بناء علي ما حققته الموسم الماضي .

ومع إعلان فكرة فلورنتينو بيريز انضم لها بشكل رسمي 12 ناديا وهم ريال مدريد، برشلونة وميلان، أرسنال، أتلتيكو مدريد تشيلسي، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول ، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام

لكن الامر لم يمر مور الكرام علي جماهير كرة القدم في كل انحاء العالم رافعين شعار " كرة القدم صنعها الفقراء وسرقها الأغنياء " معلنين رفض الفكرة كما أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد العالمي " فيفا" أعلنوا رفض الفكرة بشكل رسمي ومنعوا لاعبي الأندية التي تشارك في البطولة الجديدة من المشاركة في بطولات كأس العالم واليورو.

ويعد بيريز احد ابرز رؤساء ريال مدريد الذي حقق إنجازات عديدة وثورة كبيرة في كرة القدم سواء علي مستوي البطولات او التسويق علامه النادي التجارية لتوفير أموال وبالفعل اصبح البيت الأبيض تحت قيادة الأغنى في العالم .

ونعرض لكم مسيرة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد