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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس البيت الأبيض لـ كرة القدم .. من هو فلورنتينو بيريز صاحب ثورة التغيير الأوروبية

فلورنتينو بيريز
فلورنتينو بيريز

دعا الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لتغير مسار كرة القدم العالمية بإنشاء مسابقة جديدة تدعي السوبر الأوروبي يشارك فيها 20 ناديا منهم 15 ناديا مؤسسا بجانب خمس فرق يتم تأهلهم بناء علي ما حققته الموسم الماضي .

ومع إعلان فكرة  فلورنتينو بيريز انضم لها بشكل رسمي 12 ناديا وهم ريال مدريد، برشلونة وميلان، أرسنال، أتلتيكو مدريد تشيلسي، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول ، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام

لكن الامر لم يمر مور الكرام علي جماهير كرة القدم في كل انحاء العالم رافعين شعار " كرة القدم صنعها الفقراء وسرقها الأغنياء " معلنين رفض الفكرة كما أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد العالمي " فيفا" أعلنوا رفض الفكرة بشكل رسمي ومنعوا لاعبي الأندية التي تشارك في البطولة الجديدة من المشاركة في بطولات كأس العالم واليورو.

ويعد بيريز احد ابرز رؤساء ريال مدريد الذي حقق إنجازات عديدة وثورة كبيرة في كرة القدم سواء علي مستوي البطولات او التسويق علامه النادي التجارية لتوفير أموال وبالفعل اصبح البيت الأبيض تحت قيادة الأغنى في العالم .

ونعرض لكم مسيرة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد

  • مهندس و رجل اعمال وملياردير اسباني وسياسي سابق 
    - تولى رئاسة ريال مدريد اول مرة خلال الفترة من 2000 وحتي 2006 وهي عصر الجلاكتيكوس 
    عصر الجلاكتيكوس الأول احد افضل الفرق في تاريخ ريال مدريد والتى ضمت فيجو وزيدان وبيكهام و رونالدو وأوين وراموس وروينيبو 
    - انتشل نادي ريال مدريد من ازمة مالية كبيرة وجعله الأغنى في العالم 
    - صفقة لويس فيجو هي الأكثر عقده وسبب ازمة كبيرة مع غريمه التقليدي برشلونة حيث نجح في التعاقد مع اللاعب مقابل 26 مليون يورو
    - فترته الأولى مع ريال نجح في التتويج ببطولة الدوري وبطولة دورى ابطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم وبطولتى السوبر الاسباني
    - عاد بيريز لرئاسة ريال مدريد عام  2004 ثم استقال بعدها بعامين بسبب فشل فريق كرة القدم في تحقيق البطولات 
    من جديد تولى بيريز رئاسة البيت الأبيض في عام 2009 لأنه الوحيد الذي يمتلك قيمه الترشح للمنصب المقدرة بنحو 57 مليون يورو تقريبا واستمرت حتي وقتنا الحالي نجح في ضم عدد كبير من اللاعبين النجوم كسياسة معتادة لحصد الألقاب للبطولات 
    - عهد بيريز الثانى ت بداية من عام 2009 ونجح في تحقيق 5 بطولات دوري ابطال أوروبا ومثلهم كأس العالم و5 بطولات دورى اسباني كأس السوبر الأوروبي (4)، كأس ملك إسبانيا (2) ، وكأس السوبر الإسباني (5) 
     
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