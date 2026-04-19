وكالة بلومبرج: لم تعبر أي سفينة مضيق هرمز اليوم
منتدى أنطاليا يشعل الدبلوماسية: تحالف إقليمي لتهدئة التوترات.. وانتقادات تركية لسياسات إسرائيل
الهلال الأحمر المصري: تسيير القافلة الـ179 إلى غزة واستمرار استقبال الجرحى
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
أوضاع الأسرى داخل وخارج سجون الاحتلال تتصدر لقاء فلسطيني - فلسطيني بالقاهرة
كلاكيت ثاني مرة.. الجنايات تُحيل أوراق قاتل أطفال اللبيني بفيصل لمفتي الجمهورية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية يوم الأحد
رئيس الوزراء من مطار العريش: توجيهات رئاسية بتعزيز كفاءة الطيران المدني
أمين البحوث الإسلامية يهنئ الشيخ أيمن عبد الغني بوكالة الأزهر
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجيبوتي بمناسبة فوزه بولاية جديدة
خاص| بيراميدز : الشيبي وزلاكة جاهزان لمواجهة الزمالك في الدوري
ميريت صلاح السعدني تحيي ذكرى والدها بكلمات مؤثرة: لا نتخطى الفقد ولكن نتعايش معه
أخبار العالم

تحذير إسرائيلي: اتفاق مرتقب مع إيران يُعيد قدراتها النووية بحلول 2028

فرناس حفظي

حذر العميد الإسرائيلي يعقوب ناجل من أن أي اتفاق جزئي مع إيران قد يمنحها فرصة لإعادة بناء قدراتها العسكرية والنووية خلال سنوات قليلة، مؤكدا أن الترتيبات المطروحة حاليا “غير كافية وخطيرة”.


وفي مقال نشرته صحيفة معاريف، اعتبر ناجل أن الاكتفاء بتعليق تخصيب اليورانيوم لفترة محدودة أو نقل المواد المخصبة خارج إيران، دون تفكيك شامل للبنية التحتية النووية والصاروخية، لن يمنع طهران من استعادة قدراتها، بل قد يؤجلها فقط حتى عام 2028.


وأشار إلى أن الضربات الأخيرة ألحقت أضرارًا كبيرة ببرنامج إيران النووي ومنظوماتها العسكرية، لكنها لم تُنهِ التهديد بالكامل، لافتًا إلى أن النظام الإيراني سيواصل السعي لامتلاك سلاح نووي باعتباره ضمانة لبقائه.


كما حذّر من أن رفع العقوبات وضخ أموال في الاقتصاد الإيراني قد يمنح الحرس الثوري موارد لإعادة بناء شبكاته العسكرية ودعم حلفائه في المنطقة، إلى جانب تطوير برامج الصواريخ والطائرات المسيّرة.


وأكد أن أي اتفاق لا يتضمن تفكيكًا كاملاً للقدرات النووية والصاروخية، ووقف دعم الجماعات المسلحة، وفتح مضيق هرمز بشكل غير مشروط، سيكون “اتفاقًا سيئًا” لا يجب القبول به.


وفي ختام مقاله، شدد ناجل على ضرورة الحفاظ على خيار التصعيد العسكري كوسيلة ضغط، معتبرًا أن إيران لن تغيّر سلوكها إلا إذا شعرت بتهديد حقيقي، محذرًا من أن التسرع في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى نتائج عكسية على المدى الطويل.

