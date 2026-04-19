مصادر: إيران لن تُجري مفاوضات حال استمرار الحصار البحري لموانئها



أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة بأن طهران لم تُقرر بعد حتى الآن إرسال فريق تفاوض؛ مؤكدة على أنه لن تُجرى أي مفاوضات طالما استمر الحصار البحري لموانئها .

ومن جانبه ؛ قال إسماعيل قاني المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية أن ما يسمى الحصار الذي تفرضه أمريكا على موانئ أو سواحل إيران ليس فقط انتهاكا لوقف إطلاق النار بل هو أيضا جريمة وغير قانوني.

وشدد في تصريحات له على أن الحصار الأمريكي على سواحل إيران ينتهك ميثاق الأمم المتحدة ويشكل عملا عدوانيا ويتعمد إلحاق العقاب الجماعي بالإيرانيين .

وأتم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية " قاني " تصريحاته بالقول : حصار موانئ إيران وسواحلها يعتبر جريمة حرب.