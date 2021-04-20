اعتقال اللسان.. رسالة مهمة من مفيد فوزي لمحمد رمضان وشيرين عبد الوهاب

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن عبد الحليم حافظ كان موهوباً و كان مطرب الثورة ، مضيفاً أن الفنان محمد رمضان له جمهوره وهو ورث جمهور الفنان الراحل فريد شوقي، و لكن فريد شوقي كان فنان.

و تابع "فوزي" خلال لقاءه ببرنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" أن "محمد رمضان يعتمد على فكرة إبهار الناس بعربياته و تصريحاته الجريئة"، مضيفا أن مقولة نمر وان سببها انتا في زمن الترند.

وأشار إلى أنه أصيب بالدهشة عندما اشترى الفنان محمد رمضان سيارات فخمة باليورو، مطالبا بعض الفنانين بعدم إخراج التصريحات غير اللائقة التي تثير الجمهور.

وأوضح أن الفنانة "شيرين عبد الوهاب " صوتها جميل، ولا يوجد أجمل منه و لكن ينبغي أن تعتقل لسانها و كذلك محمد رمضان، وينبغي أن يعتقل لسانه و يصمت لزيادة حب الناس له أكثر.

