أسعار صرف العملات العربية اليوم الثلاثاء 20-4-2021

الريال السعودي ب 4.16 جنيه

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية اليوم مقابل الجنيه خلال مستهل التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

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أسعار صرف العملات العربية اليوم .. كالتالي:



سجل الدينار الكويتي للشراء 49.031 جنيه و 52.1962 جنيه للبيع.

كما سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودى‏ للشراء 4.1565 جنيه و 4.1887 جنيه للبيع ‏.

وسجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2535 جنيه و 4.2808 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار البحريني للشراء 40.3359 جنيه و 41.6711 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم



و‏سجل الريال‏ ال‏عمانى‏ للشراء 39.6193 جنيه و 40.8052 جنيه للبيع.

وسجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏ للشراء 4.0026 جنيه و 4.3136 جنيه للبيع.

وسجل ال‏دينار‏ ‏الأردني‏ للشراء 21.7107 جنيه و 22.1642 جنيه للبيع.

