وزيرة التخطيط لصدى البلد : تطوير 265 مركزا تكنولوجيا بالمحافظات بتوجيهات رئاسية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تحسين الخدمات المحلية بدأ بشكل حضاري ومتكامل على مستوى الجمهورية يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطوير الخدمات المحلية وتسهيل تقديمها للمواطنين.

وأضافت السعيد لصدى البلد إنه تم تطوير المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية وذلك لفصل مقدم الخدمة عن الموظف والحد من الفساد.

واشارت وزيرة التخطيط إنه تم تطوير 265 مركزا تكنولوجيا على مستوى محافظات مصر بالإضافة إلى تدشين منصة الخدمات المحلية لتقديم الخدمات المحلية "اون لاين".

جاء ذلك خلال احتفالية تسليم 10 سيارات مجهزة للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات الأحياء للمواطنين بطريقة ميسرة بحضور محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في منطقة مطاعم استوديو مصر بحديقة الأزهر.



وتحرص الحكومة على التغلب على ما تشهده تلك المراكز من تكدس المواطنين راغبي التقديم على الخدمات، الأمر الذي تطلب ضرورة إيجاد حل لتلك المشكلة بتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد عند مناطق التجمع السكنية؛ لتخفيف الضغط عن المراكز المتكدسة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية لتشمل كل مدينة وحي.



ويأتي ذلك نظرا للارتفاع في التعداد السكني مع زيادة عدد الخدمات التي تقدمها المراكز، إضافة إلى صعوبة إنشاء مراكز تكنولوجية ثابتة في بعض المدن والأحياء.