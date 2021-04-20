ليفربول يلغي اجتماعا بشأن دوري السوبر الأوروبي

ذكرت صحيفة (ليفربول أيكو)، اليوم الثلاثاء، أن نادي ليفربول ألغى اجتماعًا لجميع الموظفين، كانوا قد خططوا له اليوم، لمناقشة دوري السوبر الأوروبي (دوري السوبر الانفصالي لكرة القدم).



ووفقًا لتقرير نشر في " This is Anfield"، فإن الرئيس التنفيذي لليفربول بيلي هوجان ألغى الاجتماع المقرر اليوم، بعد انتهاء مباراة الريدز أمام ليدز يونايتد الليلة الماضية.



وكان 12 ناديا كبيرا في أوروبا، قد أعلنوا يوم الأحد، إطلاق دوري السوبر الانفصالي لكرة القدم بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، رغم وجود معارضة على نطاق واسع من عناصر داخل اللعبة وخارجها، حيث يهدف هذا التحرك، الذي واجه انتقادات حادة من سلطات كرة القدم ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى منافسة دوري أبطال أوروبا.



وقالت المنظمة، التي تدعى دوري السوبر ،في بيان، إن من بين الأندية المؤسسة 6 من الدوري الإنجليزي الممتاز ( مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشلسي وتوتنهام هوتسبير)، بالإضافة إلى قطبي إسبانيا (ريال مدريد وبرشلونة)، فضلا عن إنتر ميلانو ويوفنتوس وميلان الإيطاليين.



وعبر كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" عن تذمرههم من اتفاق الأندية على إنشاء بطولة خاصة تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي".