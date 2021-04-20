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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بخصم 50 %.. تربية حلوان تعلن عن دورات تدريبية للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت وكالة كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تقديم الدورات التدريبية فى شتى المجالات لطلاب الجامعة  بخصم ٥٠%.

 وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  وإشراف  الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، و الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأكد  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة تهتم بإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة، ومواكبة تطورات العصر والإبداع، وزيادة خبراتهم لجعل البيئة التعليمية بيئة تحاكي الواقع وفقا للمتطلبات الجديدة وترسيخ الأسس العلمية، جنبا إلى جنب توفير فرص عمل متميزة ومناسبة لابنائنا الطلاب من جامعة حلوان.

وأفاد  الدكتور إيهاب حمزة أن الدورات التدريبية التى تقدمها الكلية تأتي انطلاقا من تحقيق مبدأ المنافسة والاستعداد لسوق العمل من أجل الحصول على فرص أعلى فى التوظيف، وذلك فى إطار حرص الجامعة على خدمة طلابها وتحقيق التنمية المستدامة .

وعلى صعيد متصل، أوضحت  الدكتورة حنان كريمة أن مركز تعليم الكبار بالكلية يعقد دورة تدريبية عن إخراج وعرض المنتجات باستخدام برامج التصميم  ثلاثية الأبعاد، بهدف التعرف على برامج التصميم ودورها فى عرض المنتجات، والتعرف على برنامجى (Rhino) و (keyshot).

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ويقوم بالتدريب الدكتور أحمد رأفت، الدكتورة أمل عبد الرازق وتتناول الدورة التدريبية عدة محاور منها " أساليب عرض المنتجات، برامج التصميم ثلاثية الأبعاد، وتطبيقات عملية .


ويمكن الحجز والاستعلام عن الدورة التدريبية  عبر صفحة المركز على الموقع التالى:
https://www.facebook.com/groups/349982949444395/?ref=share

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان الدورات التدريبية التنمية المستدامة مركز تعليم الكبار

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