محمد رمضان ينشر فيديو لفتاة تقلد شخصيته بموسى

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وظهرت في الفيديو فتاة يقلد شخصية موسي بمسلسل محمد رمضان .

وعلق محمد رمضان علي الفيديو : " أجمل جمهور في الدنيا #موسى

مبسوط طبعاً انك حبيتي الشخصية للدرجة دي .. بس انا كمان بحبك ومش عايزك تعنسي

تعرض قناة dmc الفضائية مسلسل موسى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والإعادة الحادية عشرة والنصف مساء، والحادية عشرة ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة dmc دراما، في تمام الثامنة مساء، والإعادة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والسابعة صباحا، والواحدة ظهرا.

كما يتم عرض مسلسل موسى عبر قناة art حكايات 1، في تمام الحادية عشرة مساء، والإعادة السادسة صباحا، والثانية ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 2، الواحدة بعد منتصف الليل، والإعادة في التاسعة صباحا، والخامسة مساءً.

أبطال مسلسل موسى

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.