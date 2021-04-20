بيان عاجل من الأردن حول التحقيقات في قضية الفتنة

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، القاضي العسكري حازم المجالي، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخرا.

وقال العميد المجالي، في بيان إنه "تبين بنتيجة التحقيقات أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة وتعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة"، وفقًا لقناة “المملكة” الأردنية.

وتعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل الجاري، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وتحدث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، في 4 أبريل الجاري عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات لـ 16 متهما بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.

وأشار الصفدي إلى تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية رصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".