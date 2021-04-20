عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

هل تعلم أن خلافاتك الزوجية يمكن أن تكون سبب اصابتك ببعض الأمراض مثل السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين وغيرها من الأمراض السيكوسوماتية وهو واحد من المصطلحات النفسية الذي يشير لمجموعة من الأمراض الجسمية التي قد تصيب الانسان نتيجة عدد من العوامل النفسية ، نتيجة اختلال كيمياء الجسم وتغيرات في بعض الافرازات مثل : الادرينالين والانسولين نتيجة التعرض للضغوط لفترات طويلة بما يتسبب في مشاعر الخوف والقلق والغضب والحزن كالمشكلات والخلافات الزوجية واحدة من أكثر الضغوط التي تمتد لفترات طويلة وتتسبب في مشاعر القلق والغضب والحزن والاكتئاب بما يترتب عليها من تغيرات حياتية في حالة الانفصال أو الحرمان من الأطفال أو خلافات مالية ناجمة عن والمسئوليات الأسرية ، طبعا كل ذلك بخلاف احتمالات التقاضي والتنازع بين الزوجين داخل ساحات المحاكم بما يشعل فتيل الغضب والسعي للانتقام ؛ لتكون النتيجة بعد كل هذا أن تجد نفسك مصابا بواحدة من الأمراض التالية:

قرحة المعدة أو القولون والاثني عشر.

الربو والحساسية والأكزيما و روماتيزم المفاصل.

ارتفاع ضغط الدم والسمنة وقصور الشريان التاجي والصداع النصفي.

طبعا

لا يوجد بيت يخلو من المشاكل ولكن المهم طريقتنا في التعامل مع تلك المشاكل وتقبلها وحلها بشكل يقلل من القلق والتوتر والضغط النفسي ، قديما قالوا : "الوقاية خير من العلاج".

لكن بالنسبة لمن أصيب فعلا بواحد من الأمراض المذكورة فالعلاج هنا في حل مشكلاتك أولا بالتزامن مع علاجك الدوائي حتي يحقق العلاج التعافي والشفاء.