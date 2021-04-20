رئيس الوزراء في ليبيا .. التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين القاهرة وطرابلس .. عودة الطيران وفتح السفارة أبرزها .. ومدبولي: ترجمة الاتفاقيات على أرض الواقع قريبا

رئيس الوزراء المصري:

عقد اللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية قريبا في القاهرة

ترحيب مصري بإنشاء جامعة مصرية في إحدى المدن التي يختارها الجانب الليبي

وضع خطة زمنية وتنفيذية واضحة لمذكرات التفاهم الموقعة لترجمتها على أرض الواقع

مصر حريصة على نقل التجربة المصرية في مجال التعليم إلى ليبيا وإعادة فتح المدرسة المصرية

المساعدة في إنشاء مستشفى مصريّ في طرابلس وإيفاد قوافل طبية

رئيس الوزراء الليبي:

عودة الطيران بين مصر وليبيا غدًا

الاتفاق على إعادة فتح السفارة والقنصلية المصرية بعد عيد الفطر

ليبيا بدأت في استعادة علاقاتها الطبيعية مع الدول الشقيقة والصديقة

مصر لها دور كبير في تعزيز ودعم الحوار السياسي وإيجاد حل شامل للأزمة الليبية

نعمل على إعادة ليبيا إلى مرحلة الاستقرار واستعادة مكانتها الإقليمية والدولية



توقيع اتفاقيات تعاون

تنظيم ملف العمالة بما يسمح باستفادة ليبيا من جهود وخبرة العمالة المصرية

إقامة معرض للمنتجات المصرية فى بنغازي وعقد منتدى لرجال الأعمال من الجانبين

توقيع اتفاقية واحدة في كل من مجالات الصحة والقوى العاملة والبنية التحتية والنقل والاستثمار

توقيع 3 اتفاقيات في مجال الكهرباء و3 اتفاقيات في مجال الاتصالات والتعاون التقني والفني

توقيع مذكرات تفاهم في مجالات النقل والمواصلات والطرق والبنية التحتية والمجال الصحي

توقيع مذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الألياف البصرية وفي مجالات التدريب التقني وبناء القدرات

التعاون في إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية ومساعدة القطاع الطبى فى ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا

عُقدت، مساء اليوم، في العاصمة الليبية طرابلس، مباحثات موسعة ترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسئولين في البلدين.

وفي بداية المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، عن تواجدهم اليوم على أرض ليبيا ، كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته للأشقاء في ليبيا؛ حكومة وشعبا بالتوفيق في هذه الفترة الفارقة من تاريخ ليبيا الشقيقة.

وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه نقل رسالة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة تؤكد فحواها دعم مصر؛ قيادة وحكومة وشعباً، للدولة الليبية خلال هذه المرحلة المهمة، وحرصها على دعم ومساندة كافة المؤسسات الليبية في تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى وحدة الأراضي الليبية بالكامل وتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرصه وعدد كبير من الوزراء من أعضاء الحكومة المصرية على التواجد اليوم على أرض ليبيا لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، كما قدم التهنئة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على نجاح تشكيل الحكومة، والحصول على ثقة البرلمان الليبي، مشيرا إلى أن زيارة اليوم تُعد هي أول زيارة لرئيس وزراء مصري منذ فترة طويلة، مؤكدا أنها تأتي للتعبير عن دعمنا الكامل للأشقاء في ليبيا.

وقال الدكتور مدبولي : "اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر أيضا على تصريحاتكم الداعمة لملف المياه والأمن القومي المصري وحرص ليبيا على دعم مصر بالكامل في هذا الملف المهم، وهو ما يعكس عمق الروابط والعلاقات بين الشعبين".

وتابع: "والحقيقة أن مصر أيضا كانت داعمة للشعب الليبي طوال السنوات الماضية؛ وذلك من أجل تسوية الأزمة الليبية، وقمنا بجهود كبيرة من أجل تحقيق المصالحة بين الأشقاء الليبيين؛ سواء من خلال إعلان القاهرة الذي تم في يونيو 2020، وكذلك دعم خارطة الطريق التي وضعت للفترة الانتقالية، إلى جانب استضافة اللجنة العسكرية المشتركة بمدينة الغردقة في سبتمبر 2020، حتى تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020".

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تواجده الآن في ليبيا كرئيس للحكومة المصرية على رأس وفد كبير من أعضاء هذه الحكومة إنما هو لإعطاء رسالة واضحة على دعم ليبيا ودعم حكومة الوحدة الوطنية في سبيل نجاحها في إتمام مهامها التاريخية تجاه الوضع في ليبيا، مشيرا إلى دعم مصر لحكومة الوحدة الوطنية في مسار تحقيق الإصلاح والتقدم والنماء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على دعم كافة المشروعات التنموية التي تخطط حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها في كل بقاع ليبيا، مشيرا إلى اصطحابه الوزراء المعنيين بملفات مشروعات البنية الأساسية، التي من بينها الطاقة والكهرباء، والبترول، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق، والتجارة والصناعة، إلى جانب الصحة، وذلك في إطار حرصنا على دعم ما يتطلبه قطاع الصحة في ليبيا.

وتابع أنه إضافة إلى حرصنا على دعم مجال التنمية البشرية أيضا ولذلك فكان الحرص على اصطحاب وزير التربية والتعليم في الوفد المصري، إضافة إلى تفعيل مجالات التعاون بين البلدين من خلال تواجد وزيرة التعاون الدولي، فضلا عن تنظيم تواجد العمالة المصرية في ليبيا من خلال تواجد وزير القوى العاملة، كما حرصنا على تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات من خلال انضمام رئيس هيئة الاستثمار للوفد؛ لمناقشة كافة ملفات الاستثمار مع الجانب الليبي خلال الفترة المقبلة، وغيرها من الملفات المشتركة.

كما أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أنه من المنتظر أن تشهد جلسة المباحثات الموسعة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكداً أن الهدف الأهم هو وضع خطة زمنية وتنفيذية واضحة لمذكرات التفاهم الموقعة لترجمتها على أرض الواقع في أقرب فرصة ممكنة، وقال إنه ينتهز هذه الفرصة لدعوة نظيره الليبي لزيارة بلده الثاني مصر بصحبة أعضاء الحكومة الليبية لوضع الخطوات التنفيذية لكل مذكرات التفاهم والمشروعات التي يتم مناقشتها أثناء الزيارة.

وأعرب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تشرفه باستقبال عبدالحميد دبيبة في مصر عقب اختياره رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتي تمت قبل اكتمال تشكيل الحكومة الليبية والحصول على ثقة مجلس النواب.

وأشار إلى أنها مثلت رسالة دعم من مصر بكافة مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنمية وتوحيد ليبيا خلال المرحلة المقبلة، معرباً في هذا الصدد، عن انفتاح الجانب المصري على كافة مقترحات تعزيز التعاون، لاسيما تلك المتعلقة بتدشين خط ملاحي بين الموانئ المصرية والليبية، مشيرا إلى أنه وجه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر حريصة على نقل التجربة المصرية في مجال التعليم، وإعادة فتح المدرسة المصرية في ليبيا، كما أعرب عن ترحيب الدولة المصرية أيضا بإنشاء جامعة مصرية في إحدى المدن التي يختارها الجانب الليبي، فضلا عن المساعدة في إنشاء مستشفى مصريّ في طرابلس أو أي مكان يختاره الجانب الليبي، هذا بالإضافة إلي إيفاد قوافل طبية في التخصصات التي يحددها الجانب الليبي، مؤكداً أن مصر حريصة كل الحرص على إعادة الروابط التاريخية والعميقة بين الشعبين خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الروابط بين الشعبين المصري والليبي عميقة وتاريخية كما أن مصر تدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الليبية الجديدة، كما تدعم مصر الانتخابات في أواخر العام الحالي.

وأكد مدبولي أن مصر حريصة على وحدة الأراضي الليبية وعودة الاستقرار والأمن، كما تم التوافق مع الجانب الليبي على عقد اللجنة العليا المشتركة قريبا في القاهرة.

من جهته، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن بلاده تربطها مع مصر علاقات تاريخيةً ومصالح مشتركة، لافتا إلى أن الدور المصري يعمل على المصالحة في ليبيا.

وأضاف «الدبيبة»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بطرابلس بينه وبين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ليبيا بحاجة للشركات الإستراتيجية والسياسية مع مصر.

وأشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء المصري مهمة جدا لتعزيز التواجد الدبلوماسي، مؤكدا أنه تم الاتفاق على إعادة فتح السفارة والقنصلية المصرية وسيتم فتحهما بعد العيد الفطر، ولفت رئيس وزراء ليبيا إلى أنه تم الاتفاق على إعادة فتح الطيران بين البلدين غدًا.

وأكد عبدالحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن حكومته تعمل خلال هذه المرحلة على إعادة ليبيا إلى مرحلة الاستقرار، التي ستستعيد بها مكانتها الإقليمية والدولية، وستنتهي بإجراء انتخابات وطنية نزيهة تتميز بالشفافية التامة، تبدأ معها مرحلة تنمية حقيقية، مشيرا إلى أن أحد أهم الإيجابيات التي أتت مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، هو أن ليبيا بدأت في استعادة علاقاتها الطبيعية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف: إننا ندرك يقينا أن انتهاء حالة الانقسام والنزاع في ليبيا سيسهم بشكل كبير في استقرار المحيط العربي والإفريقي، وفي هذا الصدد نُثمن، بشكل كبير، الدور المصري في تعزيز ودعم الحوار السياسي، وإيجاد حل شامل للأزمة الليبية.

ونتطلع إلى أن تستمر مصر في دورها الحالي مع باقي دول المنطقة؛ للمساعدة على تحقيق استقرار ليبيا وأمنها، في الحاضر والمستقبل؛ لأن هذا يوفر مجالات واسعة للتعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا ، في إطار دورنا في إرساء وتعزيز قواعد العمل المشترك البناء الذي يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، فلدى البلدين خبرات كبيرة للتعاون المشترك في مجالات متعددة، منها تنمية الموارد البشرية، والتجارة، والبناء، والاستثمار، والخدمات؛ بما يعود بالنفع على الجميع.

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى أنه ستتم ترجمة نتائج هذا الاجتماع إلى خطوات فعلية تتضمن توقيع عدد من الاتفاقيات، تشمل ثلاث اتفاقيات في مجال الكهرباء، وثلاث اتفاقيات في مجال الاتصالات والتعاون التقني والفني، واتفاقية واحدة في كل من مجالات: الصحة والقوى العاملة والبنية التحتية والنقل والاستثمار.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات ستؤذن ببدء مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين، وإلى جانب هذه الاتفاقيات نحتاج إلى تعزيز العمل الدبلوماسي بين البلدين من خلال إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، وإعادة الرحلات المباشرة بين المطارات الليبية والقاهرة؛ لكي يتمكن الطلاب ورجال الأعمال وجميع المواطنين من البلدين من التنقل بسهولة ويسر.

وقال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إنه تم توحيد أكثر من 80% من مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن ليبيا أصبحت تحت مؤسسة واحدة، وأن بعض المؤسسات يجرى العمل على توحيدها منها المؤسسات العسكرية.

وأضاف "الدبيبة"، أننا نأمل من إخوتنا في مصر التطرق لهذا الشأن ومساعدتنا في توحيد طاقم علاقتهم في ليبيا ونأمل أن تكون في القريب العاجل.

واختتم دبيبة كلمته بتوجيه الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له على هذه الزيارة المهمة.

واتفق الجانبان المصرى والليبى خلال جلسة المباحثات الموسعة ، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، على بدء التحضير للاجتماعات المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا، والتى لم تنعقد منذ ٢٠٠٩.

وأكد رئيسا وزراء البلدين أهمية مراجعة كافة الاتفاقيات التى تم توقيعها من قبل، لتقييمها وتعديل ما يحتاج منها إلى تحديث، مع اقتراح مشروعات مذكرات تفاهم واتفاقيات فى كل المجالات محل الاهتمام المشترك.

وأشار الجانبان إلى ما تم التوافق عليه خلال المباحثات الثنائية بين وزيرى القوى العاملة فى الجانبين حول تنظيم ملف العمالة، بما يسمح باستفادة ليبيا من جهود وخبرة العمالة المصرية وأكد وزير القوى العاملة المصرى أن هذا الملف سيشهد تطورات إيجابية خلال الفترة القادمة.

واستعرض وزيرا الكهرباء ما تم التوافق بشأنه فى ملف الربط الكهربائي، ومساهمة الشركات المصرية فى إنشاء محطات توليد كهرباء فى ليبيا، حتى تستفيد ليبيا من التجربة المصرية الرائدة فى حل مشكلة نقص الطاقة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى ما سوف تسهم به وزارة الصحة المصرية فى دعم قطاع الصحة فى ليبيا، لا سيما فى مجال إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، ومساعدة القطاع الطبى فى ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا.

وأبدى وزير الإسكان المصري الاستعداد للمساهمة فى جهود إعادة الإعمار، وتنفيذ مشروعات إسكان بمستوى عال من الكفاءة وفي فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن المساهمة في تحديث وتطوير قطاع المياه ومحطات الصرف الصحى فى ليبيا.

وتم الاتفاق على إقامة معرض للمنتجات المصرية فى بنغازي، وعقد منتدى لرجال الأعمال من الجانبين.

وأكد وزير النقل المصرى أن الوزارة والحكومة المصرية ستضمن استلام الأعمال المنفذة من الشركات المصرية، وتسليمها للأشقاء في ليبيا بأعلى مستوى من الجودة، وفق المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وأعرب الوزير عن استعداد وزارة النقل لتسيير خطوط ملاحية مع الموانئ الليبية.

وأعرب رئيسا وزراء البلدين عن سعادتهما بحجم ما تم التوافق عليه بين الوزراء من الجانبين، حيث قال رئيس الوزراء الليبى مخاطباً الوفد المصرى "لقد فتحنا الطريق وأنتم أول الداخلين".



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