6 بهارات وأعشاب مفيدة لصحة القلب وانقاص الوزن

التوابل والأعشاب لها فوائد صحية لا حصر لها. إذا كنت ترغب في البقاء بصحة جيدة فعليك إفساح المجال لبعض التوابل والأعشاب في نظامك الغذائي المعتاد.

إليك قائمة البهارات التي يجب أن تستهلكها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى



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الكركم

يحتوي الكركم على الكوركومينويد ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات تحميك من الالتهابات المزمنة أو الحادة.



يمكن أن يعزز الكركم مناعتك فهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وبالتالي فهو مفيد لصحة القلب.

القرفة



القرفة عنصر حيوي للغاية لتعزيز الصحة الجيدة خاصة وأن تحتوي القرفة على مركبات مضادة للالتهابات وللوقاية من السرطان ويمكن أن تقلل القرفة من ارتفاع ضغط الدم وتمنع تذبذب مستوى السكرو إنقاص الوزن

وهضم أسرع

فلفل اسود

يحتوي الفلفل الأسود على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحيد الجذور الحرة التي قد تضر قلبك فتساعد خصائصه المضادة للالتهابات يمكن أن تمنع اضطرابات القلب والتهاب المفاصل والسرطان والسكري ويساعد الفلفل الأسود جسمك على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى بشكل أفضل.



النعناع



النعناع يحسن الهضم ، لذا امضغ القليل من أوراق النعناع إذا شعرت أن وجبتك تستغرق وقتًا طويلاً ليتم هضمها.

فهو علاج فعال ضد الغثيان وغثيان الصباح ودوار الحركة.