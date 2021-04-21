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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أبريل 2020

صدى البلد

ارتفعت اسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 21-4-2021 ، بنحو 4 جنيهات على مستوى أعيرة المعدن الأصفر بمحلات الصاغة بعد أن سجلت ارتفاعا بمقدار 13 جنيها على الأقل أمس، الاثنين.

وسجل أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب، بحسب  ما جاء بموقع "إيجيبت جولد"، نحو 885 جنيها.

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وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب حوالي 775 جنيها .

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى حوالي 665 جنيها.

وبلغ سر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة حوالي 519 جنيها.

وسجل  سعر كيلو الذهب نحو 881.143 ألف جنيه وأوقية الذهب حوالي 27.4040 ألف جنيه والجنيه الذهب حوالي 6168 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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